國民黨新竹縣長初選預計3/28拍定人選，新竹縣副縣長陳見賢拋出運動牛肉，提出打造「全縣型運動品牌」政策構想，規劃專屬城市路跑活動、評估擴大辦理國際龍舟賽，並建立跨鄉鎮常態化聯動機制。陳見賢上週末出席「豐湖連線有氧大爆發活動」，由新豐、湖口兩地首度聯動舉辦，提出打造「全縣型運動品牌」的政策構想，盼以制度化與常態化規劃，將運動推升為城市發展的重要軟實力。陳見賢指出，全民運動政策必須從基層社區扎根。透過大型聯動活動，可提高居民參與意願，培養規律運動習慣，並進一步結合健康促進與預防醫學目標，降低慢性病發生率與長期醫療負擔。未來將規劃新竹縣專屬城市路跑活動、評估擴大辦理國際龍舟賽，並建立跨鄉鎮常態化聯動機制，打造全縣型運動品牌。陳見賢說，新竹縣近年運動推動情況，隨人口持續成長及科技產業帶動移入人口增加，運動人口結構呈現年輕家庭與銀髮族雙軌需求。縣內已陸續興建及整建多處運動場館，包括國民運動中心與鄉鎮運動公園等，未來將整合體育、社政與教育單位資源，建立縣級運動年度規畫，讓路跑、社區體適能課程及銀髮運動形成完整體系。陳見賢強調，針對專業人才培育，他將與各運動協會合作，強化在地教練培訓與進修機制，提升團體課程與社區教學品質，並鼓勵更多青年投入運動產業，帶動相關就業機會，同步建立健康城市定位，透過制度化推動與跨區整合，讓運動成為日常生活的一部分。新豐活力有氧推展協會理事長李建德表示，本次活動除強化社區凝聚力，也提供專業教練團展演與交流平台，讓優質團課模式進入基層社區。未來將持續與地方政府合作，推動定期大型活動，提升居民運動參與率。