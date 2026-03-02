我是廣告 請繼續往下閱讀

▲屋馬餐飲集團5日至8日推出限定應援行動，邀球迷穿戰袍、吃烤肉為中華隊吶喊加油。（圖／業者提供）

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開打，為了邀請球迷一起為中華隊加油，屋馬餐飲集團串聯旗下屋馬燒肉、金韓食與涮屋馬三大品牌，5日至8日推出限定應援行動，透過「穿搭＋社群曝光」機制，結合門市互動與線上集氣活動，打造兼具參與感與話題性的餐桌應援體驗。本屆經典賽中華隊將於3月5日至3月8日陸續迎戰澳洲、日本、捷克與韓國等強隊，場場硬仗令人期待，也牽動著全台球迷的心。屋馬餐飲集團創辦人金泰宏表示，棒球對台灣人而言，不只是運動賽事，更是一種共同的記憶與情感。當中華隊站上國際舞台時，大家看到的是全台灣的團結與驕傲。屋馬一直以來支持棒球、支持Team Taiwan，希望透過餐桌上的溫度，陪伴大家一起吶喊、一起感動，這不只是一次活動，而是屋馬對台灣棒球長期支持的延續。3月5日至8日活動期間，凡至屋馬餐飲集團旗下任一品牌門市點購套餐，穿著中華隊球衣或國旗相關服飾，並將照片上傳至個人社群平台，即可獲得指定應援好禮一份，包括屋馬燒肉贈送「壽喜豬快樂卷」一份，金韓食提供「焗烤起司玉米」一份，涮屋馬則享有套餐湯底免費升級一次。此外，屋馬同步推出社群互動抽獎活動，號召球迷在線上為中華隊集氣，延續應援聲量。賽事期間，門市也將規劃「得分加碼」現場互動活動，讓每一次得分都成為全場歡呼的理由，讓比賽的緊張與感動，在餐桌間持續發酵。屋馬餐飲集團表示，期待在這波棒球熱潮中，與全台球迷一起見證屬於Team Taiwan的榮耀時刻。當比賽哨聲響起，不論身在球場、電視機前，或是在屋馬的餐桌旁，屋馬都邀請大家穿上戰袍、舉起雙手，用最熱血的聲音為中華隊吶喊，讓2026年的春天，因棒球而更加團結、更加感動。