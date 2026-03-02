我是廣告 請繼續往下閱讀

國台辦近期更新「台獨頑固分子」與「台獨打手幫凶」名單，內政部長劉世芳、民進黨立委沈伯洋及聯電創辦人曹興誠等人榜上有名。民進黨立委吳思瑤被列入「台獨打手幫凶」，對此她接受媒體訪問說，很榮幸可以「金榜題名」，證明自己努力捍衛台灣主權與價值。她直言，只要是為了國家利益而得罪中國，這份名單反而是對政治人物的一種肯定，她與同僚絕不會因此屈服，甚至會繼續朝「頑固分子」的目標邁進。吳思瑤分析中國此舉的三大政治動機，首先是「認知作戰一條龍」的複製，透過親中媒體與在地政治人物接力，利用錯假訊息進行不實攻訐。其次，名單鎖定內政部長劉世芳，顯然是針對她依法處理中配遞補立委等國安爭議進行跨境鎮壓，企圖殺雞儆猴，並配合特定政治人物的違法訴求，削弱台灣政府依法行政的威信。吳思瑤指出中共正對年底的地方大選進行介選超前部署，透過公然列名清單的方式，恐嚇台商劃清與民進黨的距離。她呼籲國人應看清中共介選的本質，當對岸的打壓動作越是明顯，台灣人就越要站穩腳步，這種恐嚇效應只會隨時間遞減，無法動搖台灣捍衛民主自由的決心，堅定支持政府官員繼續依法守護國家主權。