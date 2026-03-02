我是廣告 請繼續往下閱讀

日本旅遊民眾注意！本周有許多台灣民眾在本周前往日本觀看世界棒球經典賽（WBC），在比賽前可能在東京郊區旅遊。不過，明日（3日）關東地區將迎來降雪，全日氣溫嚴寒，預計東京郊區多摩地區也將出現下雪情形。至於東京23區部分，若氣溫低於預期，亦有部分地區可能出現薄雪。根據NHK引述日本氣象廳最新預報，受到本州南岸東移的低氣壓影響，日本關東甲信地區從明天3日到4日將迎來大範圍降雪，氣象廳預報資料指出，明日東京地區預計將有部分區域可能降雪，預計在東京多摩地區，可能會出現降雪和積雪。日本氣象廳資料顯示，明日東京都心地區氣溫偏低，預計白天最高溫不會超過10度，約在8度上下，全天氣溫都可能在8度以下徘徊。日本氣象廳預估，明日白天到晚間，關東北部山區和長野縣積雪量有望達20公分；箱根至多摩地區及埼玉縣秩父地區也可能有7公分積雪。日本氣象廳提到，預計東京23區降雪的可能性較低，但如果氣溫低於預期，則有可能出現薄雪。日本氣象廳提醒降雪地區密切關注積雪和道路結冰對交通的影響，同時注意積雪導致停電以及雪崩等情況。