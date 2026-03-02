我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴寶英（如圖）後台遇到元斌，眼神不敢直視，笑說都用眼白偷看對方的盛世帥顏。（圖／YouTube@뜬뜬 DdeunDdeun）

韓志旼、元斌都超神祕 朴寶英公開巧遇過程超開心

朴寶英見到元斌狂發抖 只敢用眼白偷看

劉在錫節目《藉口GO》邀請同公司的韓志旼、韓孝周、朴寶英3大女神同框暢聊近況，原本在說韓佳人神祕到像傳說角色，話題卻一路歪樓變成「誰真的看過元斌」，朴寶英更當場少女心大爆發：「我有看過～」還親揭自己在活動後台巧遇偶像的真實瞬間，直呼對方帥到像雕刻出來一樣，「好清秀好帥」、「我一直在發抖」、「只敢用眼白偷看他」，真摯模樣逗樂所有人。韓志旼、韓孝周、朴寶英跟韓佳人都是BH娛樂的演員，但前3位都說韓佳人是神祕的存在，韓志旼表示：「對我們來說，韓佳人也是很神祕的存在，很難見到她。」韓孝周也補充：「在公司裡也是獨角獸一樣的存在。」朴寶英也是到現在一次都沒見過韓佳人本人。聽到這裡，劉在錫笑說：「對我來說也有一位像獨角獸一樣的藝人，那就是元斌。」朴寶英立刻接話：「我看過喔～」她眼冒愛心笑說自己是元斌的超級粉絲，「每次被問理想型我都會講他，拍攝《急速醜聞》時，太鉉哥還幫我錄了影片跟元斌說『斌啊，這樣差不多該見她一次了吧』。」幫忙朴寶英跟偶像元斌製造見面機會。朴寶英回憶見到元斌的那天，當時是在一場提倡支持正版、拒絕盜版的活動，元斌是為了電影出席，她則是因另一部電影到場，講著講著就發抖起來，「休息室裡他坐在我斜對角，我完全不敢看他，只能用眼白偷瞄，連眼珠都不敢轉過去」。朴寶英還說：「我人坐在這裡，但所有心思都在他那邊，導演在前面講什麼我根本沒在聽，只會一直說『是』、『好的』。」她還笑說當時眼前有飲料，「元斌遞給我說『寶英，喝這個吧』，他竟然知道我的名字！！！我心想他怎麼會知道我的名字？」還形容元斌那時候的短髮造型，「真的太帥太清秀了，如果有人問我本人怎麼樣，我會說真的像被雕出來一樣，太帥了」。韓志旼和韓孝周也曾與元斌擦肩而過，韓志旼和元斌的表演老師是同一位，「有一天我去上課，課程結束後有人走進來，我想說帽子裡的臉小到那種程度，他把帽簷壓低，只看到下巴。老師還說『斌啊，是志旼，打個招呼』，但那樣根本不能算真的看到。」韓孝周則透露他們都是去同一間美容院，坐著時曾打過招呼，「他帽子壓得很低，只露出一點點臉……」形容他的臉真的非常小。