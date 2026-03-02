我是廣告 請繼續往下閱讀

國科會主委吳誠文表示，本週五將在新竹半導體中心宣布「高速量子運算國家戰略」，將展現第一期量子國家隊成果，同時相信以我國目前的半導體實力，若全球領先國家與台灣合作，將是高速量子運算落地並成功商轉的最佳途徑。量子運算常被視為與傳統電腦完全不同的運算體系。然而，隨著技術演進，未來趨勢將朝向「高速量子運算」發展，必須借助CPU與GPU等。吳誠文說，本週五發布會展示「量子國家隊」第一期的執行成果。同時，台灣成熟的半導體產業鏈將是國際合作的首選夥伴，因此全世界在量子科技領先的國家，如果能來跟台灣合作，是最具備快速實現量子高速運算商轉的潛力。國科會預計在6日舉辦高速量子運算國家戰略發佈會，以半導體優勢邀請國際合作，發展高速量子運算軟體與系統，從「量子國家隊」進化為「量子國際隊」。