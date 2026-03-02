我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳思顏在社群報平安。（圖／IG@annwubaby）

藝人小樂吳思賢的姊姊吳思顏從網拍模特兒出道，後跨足演藝圈，2016年為愛遠嫁杜拜，目前與家人定居杜拜，育有兩個兒子，一家四口長年在當地生活。近日因美國、以色列空襲伊朗，意外波及到杜拜掀起許多恐慌，今（2）日她透過社群報平安，表示當地居民都還是正常生活中，因為阿聯酋幾乎擋下了所有攻擊，因此目前居住的地方還是安全的。而吳思賢稍早針對姊姊在杜拜是否安全一事也做出回應：「我姐他們都待在家，不過還是持續有爆炸聲。」吳思顏透過社群表示，阿聯酋的防禦與應對機制相當完善，幾乎攔截了所有來襲的導彈與無人機攻擊，讓城市整體運作仍維持穩定，雖然外界看下來局勢緊繃，不過超市、商場、外送服務與醫院皆正常營業與運作，基本生活機能並未中斷，為確保安全，當地學校已全面改為遠距教學，孩子們在家上課，她分享多數居民選擇待在家中降低風險，但當天空平靜、安全無虞時，仍有人在社區內遛狗、到公園活動或在自家庭院走動。談及家人狀況，吳思顏坦言一家四口目前平安，但面對戰爭仍有種不太真實的感受，內心難免伴隨擔憂與恐懼。她透露孩子們其實會害怕，不過因為大人努力保持鎮定，成功穩住了孩子大部分情緒，夫妻倆也持續思考最妥善的應對方式，她特別提到，雖然大部分時間天空看似安詳，但偶爾仍會聽到導彈被攔截後的爆炸聲，其中最讓她放心不下的事，就是飛彈被攔截後可能產生的「墜落碎片」，這些不可預期的風險讓人難以完全放心。吳思顏感性表示，若是在其他國家面對類似情況，自己未必能如此鎮定，這次經歷讓她更加深刻體會到「平安健康就是福」的意義，她也期盼世界紛擾能早日平息，讓所有家庭都能在安全與安穩中生活。稍早弟弟吳思賢也回應姊姊在杜拜安危一事，「現在只希望我家人一切安全，我姊他們都待在家，還是持續有爆炸聲。」