我是廣告 請繼續往下閱讀

台電針對2026年後供電與建設提出新一輪規劃，核心訊息是「用電成長會更快、電源與電網都要加速擴建」，並把半導體與AI產業的布局拉進同一套城市競爭力框架。台電強調，電力不只是公共服務，更直接影響城市能否吸引投資，未來城市規劃與產業選址，應把電源開發與電網強化列為優先條件。台電評估，在台美關稅新局下，配合國內半導體與AI相關產業鏈擴產（包含晶圓代工、記憶體、封裝、伺服器等），至2030年新增用電需求預估將突破500萬瓩。台電並指出，未來10年（2026至2035年）系統用電需求的成長速度將明顯加快，年平均增量預計會是過去10年的2倍以上，因此將持續檢討供需並擴大推動電源開發與電網建設。在電源端，台電表示，今年興達新燃氣2、3號機與台中新1、2號機等4部機組將陸續加入供電。同時，後續將有合計裝置容量達520萬瓩的機組同時投入試運轉，規模被形容為前所未有。台電也呼籲社會各界支持相關建設推進，以因應快速上升的用電需求。電網端則面臨「用電型態改變」帶來的升級壓力。台電指出，AI資料中心的用電量級可比擬半導體產業，但廠房占地相對小、可設在都會區，導致局部用電密度可能遠高於以往，對既有電網造成挑戰，因此，電力資源與設施如何配置，將成為產業發展與區域經濟的關鍵。核能相關進度方面，台電表示，核三廠再運轉計畫已完成初步作業，預計依期於3月底前送交核安會。台電並說明，為配合核安審查及自主安全檢查需求，已於1月15日與核三設計原廠美國西屋簽署合作備忘錄，正式採購合約也在2月13日決標生效，西屋技術人員將陸續進駐核三廠展開安檢相關工作，台電強調將以最高標準嚴謹辦理核能安全。半導體應往電源更充足的地區發展，AI算力中心也應設在電網更強韌的地方，形成「算力與電力」的最佳搭配。台電並建議，都市計畫除了道路與土地使用，也應把電力設施納入預留，例如變電所空間與維生線路廊道等；電源越充足、電網越強韌，供電越穩定，也更有利於投資落地與城市競爭力提升。