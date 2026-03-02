我是廣告 請繼續往下閱讀

中東武裝衝突擴大，包含杜拜在內的部分機場出現航班停飛或大幅延誤情形，不少國人行程受阻，「旅遊不便險」是否理賠」也引發關注。對此，產險公會今（2）日提出說明，由於「戰爭」屬於巨災事故，財產保險實務上多列為除外不保事故，惟其中「旅程更改保險」另有約定，將被保險人於海外旅行期間，因預定前往地點發生「戰爭」列為承保事故，但必須已身處海外，因發生戰爭導致預定行程被迫更改，保險公司就會賠付其因更改行程而額外增加的交通費用。針對正受困海外或計畫出國的國人，產險公會指出，「戰爭、類似戰爭行為、內亂及武裝暴動」在現行定型化契約中均屬於共同不保事項（除外責任）。若事故的直接原因，為當前中東戰爭，保險公司依法可拒絕理賠，惟其中「旅程更改保險」另有約定，將被保險人於海外旅行期間，因預定前往地點發生「戰爭」列為承保事故。也就是說，除上述符合特定條件的「旅程更改」之外，旅遊不便險中常見的班機延誤、行李損失、旅程取消等項目，原則上皆無法獲得賠付。至於「旅程更改」保險金的啟動門檻，其關鍵在於被保險人的地理位置。產險公會說明，被保險人若已離開中華民國海關並身處海外，因發生戰爭導致預定行程必須被迫更改，保險公司將賠付其因更改行程而額外增加的交通費用。但如果被保險人尚未出發，或僅抵達機場，還未正式通過海關出境，就無法啟動「旅程更改」理賠。旅客應轉向航空公司尋求退改票協助。產險公會也提醒國人，旅遊保險並非萬能，面對戰爭行為時，契約有其嚴格的限制，國人應密切關注外交部旅遊警示，理解保險在「戰爭」的保障局限性，目前中東多國領空關閉，保險無法補償因戰爭導致的航程延誤損失，並呼籲在此非常時期應優先確保人員安全，審慎評估前往受戰爭影響地區的必要性。