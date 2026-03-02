我是廣告 請繼續往下閱讀

今有媒體報導彰化縣議長謝典霖希望以「非綠大聯盟」合作模式，促成「藍白綠合」，謝典霖今天透過發言人表示，3人因「議政沙龍」而有接觸，但他忙著拚議長連任，自己的選舉都忙不過來，怎會去幫別人？蔡壁如則坦言確實受謝典霖之託向柯文哲反映，但柯文哲認為邱建富贏面不大。據了解，柯文哲不願在此局「讓人當槍使」，因此沒意願配合。《CTWANT》今（2）日報導，謝典霖深知自己2026年選不上縣長，希望以「非綠大聯盟」合作模式，促成在民進黨初選落敗的前彰化市長邱建富與國民黨合作，以無黨籍身分參選，力拼65歲的邱「只當一屆」。報導中另指謝典霖努力想見柯文哲一面，可惜屢被民眾黨秘書長周榆修「過濾」掉。之前則有媒體報導，謝典霖透過民眾黨前立委蔡壁如，向民眾黨前黨主席傳遞「藍白綠合」，推動由邱建富以無黨籍「非綠大聯盟」名義參選彰化縣長。謝典霖下午透過發言人呂羿潔表示，大家搞錯方向了，蔡壁如和邱建富都因為到彰化縣議會上議政沙龍的課，才與他碰面，議政沙龍主要是培訓對議政有興趣的青年學子，三人沒私下接觸，也沒有密訪，更沒有非綠大聯盟。至於藍白綠合，他身為議長，不該偏袒任何一個黨派，並沒幫任何人站台、沒去談藍白合，這次副議長來勢洶洶（指副議長許原龍爭取下屆議長），自己為了拚連任，從過年前到過年後都很辛苦地跑行程、拜訪議員，忙到分身乏術，「自家姊姊都沒站台了，怎麼會去幫別人？」蔡壁如的說法則完全相反，她表示自己受謝典霖之邀，連續4期參加彰化縣議會的議政沙龍活動，前彰化市長邱建富也在議政沙龍授課，授課之餘大家聊天，謝典霖提及國民黨彰化縣長提名人選未定，基於「藍白綠合」，可推邱建富以無黨籍的非綠大聯盟身分選彰化縣長。當時謝典霖要她將上述提議呈報給柯文哲，她透過管道轉達，但一直沒有下文。據她側面打聽，柯文哲認為邱建富「贏面不大」。民眾黨內也證實，柯文哲確有接到蔡壁如傳遞的訊息，但柯文哲評估後不僅認為邱建富在大選的勝算不大，且認為以邱建富過去在民進黨的資歷，不可能脫黨參選，因此不願見民眾黨在此局「讓人當槍使」。