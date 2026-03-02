中央氣象署預報員林定宜表示，今（2）日晚上鋒面通過、冷空團南下，元宵節（3月3日）氣溫「大跳水」，北台灣高溫驟降逾10度，低溫僅剩14度。受華南雲雨區影響，元宵節白天全台有雨，西半部防局部大雨，周四（3月5日）氣溫回升，周六（3月7日）轉乾冷，提醒民眾外出賞燈務必攜帶雨具並注意保暖。
鋒面通過、冷空氣南下 全台變天轉冷
林定宜指出，今天晚上有鋒面通過，北部、宜花東會開始出現局部短暫雨，中南部山區也有零星雨勢，隨後冷空氣南下，強度有機會達大陸冷氣團，明天清晨中部以北、宜蘭氣溫下滑明顯，低溫14至16度，南部及花東也只有17至19度，要特別注意氣溫變化。
元宵節雨下最大 氣溫大跳水
林定宜提醒，明天元宵節白天，受華南雲雨區影響，水氣偏多、全台各地都容易有短暫雨，尤其西半部地區要注意局部較大雨勢，晚上元宵夜，降雨會比白天緩和一些，但各地仍然雲量偏多，時不時會會有短暫雨，外出活動要帶雨具備用。
此外，元宵節白天冷空氣影響，中北部、宜花白天有感轉冷，和今天白天高溫27至31度相比，氣溫大跳水，「高溫將驟降到20度以下 ，北台灣高溫甚至不到18度」，南部、台東白天也會有轉涼的感覺。
一周天氣變化快 周末轉乾冷
林定宜說明，周三冷空氣持續影響，各地仍有短暫陣雨；周四冷空氣減弱，氣溫回升，不過華南雲雨區持續影響；周五東北季風增強，北台灣轉涼，其它地區早晚偏涼，北部、東半部、恆春有局部短暫雨，中南部有零星雨勢，其它地區多雲。
林定宜提及，周六至下周一主要受到乾冷的東北季風影響，因此降雨較稀少，主要集中在基隆北海岸、東半部、恆春、北部山區的局部短暫雨，其它地區多雲到晴。另外，明天至周四，台灣3500公尺以上高山有降雪機率，今晚至元宵節，基隆北海岸、桃園至台南、台東、屏東及離島有平均風力6級、陣風8級機率。
資料來源：中央氣象署
