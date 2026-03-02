我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王傳一（左）、朱德剛《壹加一剛好比三小》台中首演火力全開。（圖／嚞娛樂提供）

▲戲劇男神王傳一（右）、相聲大師朱德剛首度跨界合作的相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》，觀眾迴響熱烈。（圖／嚞娛樂提供）

戲劇男神王傳一、相聲大師朱德剛首度跨界合作的相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》，2月28日於台中中山堂正式首演順利落幕，演出結束後，王傳一和朱德剛當場辦起簽名會，觀眾隊伍排成數個S形動線，轉彎再延伸，現場動線一再拉長，簽名時間長達40多分鐘，兩人幾乎簽到手抽筋，顯見其高人氣。《壹加一剛好比三小》在台中首演，對王傳一而言格外有意義，因為外婆家就在台中，他在童年時期也常於這座城市度過，如今回到熟悉的地方登台，王傳一坦言心情特別不同。更巧的是，去年他首度挑戰音樂舞台劇時，第一次踏上中山堂的舞台，如今再度站上同一個場地，從音樂劇到相聲脫口秀，表演形式不同，卻同樣是對自我的突破。演出時，王傳一以經典相聲「貫口」形式，一口氣流暢念出台中多條特色路名，語速飛快卻字字清晰，現場掌聲瞬間響起，在這樣的情緒鋪陳下，他帶來一段近乎的「萬言剖白」，談起自己的演藝心路歷程，從等待機會、跨出舒適圈，到一次次挑戰與突破，語氣真誠卻不沉重，幽默中帶著自嘲，讓觀眾在笑聲裡聽見共鳴。演出尾聲，王傳一與朱德剛來了一段正兒八經、節奏俐落的俏皮話段子，抖包袱乾淨漂亮，語言層層遞進，回歸相聲最純粹的魅力，在笑聲與掌聲中，兩人為228台中首演畫下圓滿句點。謝幕時，全場鼓掌，氣氛高漲，演出結束後，王傳一與朱德剛隨即舉行簽名會，觀眾隊伍排成數個S形動線，轉彎再延伸，現場動線一再拉長，簽名時間長達40多分鐘，儘管幾乎簽到手抽筋，兩人仍笑容滿面與每位觀眾互動、合影。首演剛落幕，掌聲尚未散去，《壹加一剛好比三小》將於3月7日、8日轉戰台北南海劇場，除了團隊馬不停蹄準備下一站演出，並預告將邀來戲劇女神賴雅妍加入，屆時將與王傳一同台，最佳螢幕CP再次相聲脫口合體交鋒，將會激出不同火花，令人期待。演出名稱：《壹加一剛好比三小》演出時間：3/7（六）14:30、3/7（六）19：30、3/8（日）14：30演出地點：台北南海劇場主演：王傳一、朱德剛台北特邀嘉賓：賴雅妍購票平台：OPENTIX售票系統