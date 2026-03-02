我是廣告 請繼續往下閱讀

有媒體報導指出，民眾黨中配立委李貞秀在填寫立法院切結書，只勾選了「中華民國國籍」恐涉犯公務員登載不實罪，對此民眾黨主席黃國昌表示，「在法律上，我們根本就不承認中華人民共和國」。律師黃帝穎表示，高等法院最新判決白紙黑字「中華人民共和國」，認定被告接受中國指示、資助或委託，依據違反《反滲透法》判刑，批評法律上根本沒有不承認中華人民共和國，「高院判決書打臉黃國昌說謊不打草稿」。對於外界質疑李貞秀擔任立委違反《國籍法》公職人員禁止雙重國籍，黃國昌今表示「在法律上，我們根本就不承認中華人民共和國」，黃國昌簡直法盲。黃帝穎表示，高等法院最新判決白紙黑字「中華人民共和國」，認定被告接受中國指示、資助或委託，依據違反《反滲透法》判刑。法律上根本沒有不承認中華人民共和國，高院判決書打臉黃國昌說謊不打草稿。黃帝穎表示，黃國昌為了瞎挺李貞秀，不承認中華人民共和國已是國際笑話，全世界沒有人會說中華人民共和國不存在，法院更不是如黃國昌瞎扯般「毫無國際觀」，「黃國昌法盲瞎挺李貞秀，高院判決打臉黃國昌說謊不打草稿」。