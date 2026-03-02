我是廣告 請繼續往下閱讀

美伊開打，中東緊張局勢持續，國際黃金現貨價格每盎司一度衝破5400美元，來到5419美元，目前在5390美元盤整。不過，台灣銀行今（2）日預估，中東局勢持續緊張，將吸引避險資金進入金市，帶動金價挑戰5500美元，只是近期美國聯準會（Fed）官員口徑偏鷹，加上本週有美國2月非農數據待公布，金價也已連續4週上漲，仍須提防金價漲多拉回整理。台銀最新報告指出，上週金價在關稅不確定性及地緣政治風險不穩助推下，睽違3週再度叩關5200美元，儘管美國通膨仍然黏滯，聯準會官員態度更為謹慎，但地緣政治風險仍支撐金價單週上漲超過3%。觀察技術線型，上週五金價再度收於所有均線之上，均線呈多頭排列，中期指標MACD黃金交叉，顯示金價盤勢持續偏多。上週末，美國與以色列聯手襲擊伊朗，伊朗領導層多人傷亡，伊朗反擊並波及週邊多個國家，造成中東局勢持續緊張，台銀預估將吸引避險資金進入金市，帶動金價挑戰5500美元，惟近期聯準會官員口徑偏鷹，同時本週有美國2月非農數據待公布，加上金價連續4週上漲，仍須提防金價漲多拉回整理。台銀認為，目前黃金基本面、市場面及技術面都有支撐，包括上週全球最大黃金ETF-SPDR新增超過20公噸，加上美伊開戰，還有均線呈多頭排列。不過，也存在3利空面，包括2025年全球央行購金力道未能如2024年強勁，聯準會官員對貨幣政策趨於謹慎，還有技術面KD指標位於超買區。