台灣和新加坡地產圈近期最熱話題之一，就是皇翔建設旗下HH Investment Private Limited（皇翔投資）以星幣5.66億元、近新台幣140億元，擊退包括香港李嘉誠長江實業、日本三菱地所與新加坡合資公司、中國國企集團等七家跨國地產商，標下毗鄰新加坡信義區─烏節路商圈的地鐵紐頓站旁高端住宅土地，宣告皇翔將憑藉品牌雄厚的資本實力與開發經驗進行世界級布局，在直追紐約、倫敦的亞太第一金融中心新加坡旗開得勝。績優建商皇翔（2545）114年前三季營收達56.83億元，稅後純益8.91億元。今年第一季土城「泱美」案交屋，敦北南京地上權案將取得使照，已有潛在買家洽購整棟，第四季採邊建邊售的新莊文德段案也有望取得使照，成為明年業績主要來源。目前線上銷售中的杭州南路28億元「皇翔柏悅」、中華路48億元「ASTER ONE」均將於2027年取得使照，捷運東門站68億元「柏金」則預計2029年取得使照。除跨足國際標案外，皇翔近年在國內競標公辦都更也大有斬獲，累計有土城頂埔、新莊文德、中和保二總隊、永和大陳3、板橋介壽段、永和大陳4共6筆；另外大台北包括有金城機廠站、台北大學站、媽祖田站、樂利段與台中，還有多筆開發案蓄勢待發。今年皇翔線上個案最受矚目的，就是「皇翔ASTER ONE」，受惠西區門戶台北雙星特區C1（53層）、D1（70層）合計近1.6倍台北101量體的連動效應，皇翔台汽北站改建A辦「皇翔臺北廣場」頂樓戶創下4,261元租金行情，成為信義計畫區後北市第二個站上4字頭國際商辦大樓，一舉超車中山、大安、士林租金已率先破4千大關。皇翔在西區門戶商住並進，預售住宅地標案「皇翔ASTER ONE」同時也有多筆實登單價站上140萬元，屢創區域行情新高。加上後續台北明日埕E1E2約6萬4千坪、中華郵政塔5萬6千坪樓地板面積，約29萬坪商業樓地板將在2028至2032年間相繼落成，「量變帶來質變」帶動西區商用不動產與住宅市場脫胎換骨。商仲業者分析，北市目前僅信義計畫區和西區門戶計畫商辦攀上租金4千元大關，信義計畫住商並進，住宅市場早早成為200萬俱樂部成員，但西區門戶計畫近年的住宅推案熱潮剛好碰上房市政策管住不管商的刻意壓抑，當台北雙星國際供需的西區頂辦「皇翔臺北廣場」租金已經見4，預售住宅行情還尚未超過150萬元。不少有國際背景與長期倚重機捷飛返國際的「皇翔ASTER ONE」買家認為，未來隨台北雙星在2027年底到2028年初落成啟用，與住宅市場回歸正常，西區門戶推案有望「解開封印」，對應區內蓬勃商辦熱度，直追信義計畫區，呈現出真正的價值，目前已成功吸引跨國企業高階白領菁英、在多個國際大城往返的商貿老闆與高資產族群買盤出手。「皇翔ASTER ONE」位於中華路一段稀有角地、西本願寺廣場旁，緊鄰板南線、松山新店線的雙線交會的捷運西門站一號步行僅約2分鐘，同時，緊鄰台北車站六鐵交織，並聯手紐約建築名擘Handel Architects，規劃15、23、28坪1~2房國際精品寓邸，且擁有無地主戶的均質社區特色，加上總價優勢，讓菁英族群可輕鬆入主北市門牌，滿足其對便捷交通、酒店式寓所、時尚娛樂街區的高品質追求。