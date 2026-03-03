今（3）日是一年一度的元宵節，民眾除了吃元宵、賞花燈、猜燈謎、放天燈，在台東還有炸寒單盛事登場。前幾天當地已經砲聲隆隆，更有參與遊客被炸傷掛彩，其中最嚴重的是一名29歲男子，全身30%灼傷。對此，台東縣消防局特別整理完整安全守則，呼籲民眾在參與盛事的同時，也要落實防護措施，保護自身安全。
🟡本文重點一覽：
▪️台東炸寒單的由來
▪️參加炸寒單的裝備守則
▪️鞭炮讓衣服起火怎麼辦
▪️炸寒單有哪些人不適合參加
▪️施放爆竹五不原則
▪️元宵節寒單爺遶境路線
🟡台東炸寒單的由來
被列為「台灣宗教百景」之一的台東炸寒單活動，從上週末起就熱鬧登場。相傳寒單爺怕冷，因此元宵節寒單爺出巡時，信眾以火炮為祂驅寒取暖；另一種地方傳說則認為，寒單爺原是地方惡霸，後來受感化，捨身接受炮炸，成為祈福消災的守護神。
此外，炸炮也有求財之意，因此吸引無數信眾與全球遊客到場朝聖。不過每年炸寒單活動期間，都有大量民眾受傷掛彩，就算全副武裝仍可能受傷。當地醫院、診所每到此時總是忙得不可開交，甚至有醫院在急診室直接貼出公告，提醒民眾「先沖水10分鐘」再上藥。
🟡參加炸寒單的裝備守則
台東縣消防局表示，參加炮炸活動時，完善的個人防護是首要任務：
穿戴齊全：
建議穿著長袖上衣、長褲與包覆性佳的運動鞋，並配戴帽子、口罩、護目鏡及耳塞，全面保護頭部與呼吸道。
避開易燃材質：
嚴禁穿著化學纖維材質（如尼龍、羽絨、防風薄外套）的衣物。此類材質遇火花極易引燃或融化，可能造成嚴重灼傷，建議選擇厚棉質衣物。
保持安全距離：
觀賞炮炸時，務必遵循現場工作人員引導，切勿跨越封鎖線或警戒區域，並與神轎保持足夠安全距離。
🟡鞭炮讓衣服起火怎麼辦
消防局表示，若不慎被火花濺到導致衣物著火，請保持冷靜，並切記「停、躺、滾」三步驟：
停：立即停住不動，千萬不可慌張奔跑，以免風勢助長火勢。
躺：迅速躺下，並用雙手保護臉部。
滾：在地上左右翻滾，利用身體重量壓熄火源，直到火勢完全熄滅。
🟡炸寒單有哪些人不適合參加
消防局指出，患有心臟病、高血壓、氣喘、呼吸道疾病者或孕婦，由於現場煙霧濃厚且伴隨高分貝炮響，應儘量避開核心區域。現場人潮擁擠、炮響突發且密集，家長務必緊牽孩童，避免因驚嚇奔跑而發生推擠或走失意外。
🟡施放爆竹五不原則
不可朝人、車輛、建築物或易燃物丟擲或發射。
不可串接、堆疊或同時大量燃放。
不可將頭部靠近煙火出口處點火或觀望。
不可讓未滿12歲兒童施放特定危險種類煙火。
不可遺留火源，離開前請確認完全熄滅。
🟡元宵節神明台東市區祈福遶境路線
3月3日活動：四維路12點30分出發
遶境行經路線：四維路→精誠路→新生路→福建路→四維路→中華路→新生路→光明路→中正路→中山路→新生路→南京路。
3月4日活動：四維路12點30分出發
遶境行經路線：四維路→博愛路→更生路→四維路→新生路→廣東路→正氣路→中山路→大同路→廣東路→中正路→光明路→寶桑路→廣東路→仁愛街→仁德街→中山路→更生路→南京路。
資料來源：台東天后宮、台東縣消防局
我是廣告 請繼續往下閱讀
▪️台東炸寒單的由來
▪️參加炸寒單的裝備守則
▪️鞭炮讓衣服起火怎麼辦
▪️炸寒單有哪些人不適合參加
▪️施放爆竹五不原則
▪️元宵節寒單爺遶境路線
🟡台東炸寒單的由來
被列為「台灣宗教百景」之一的台東炸寒單活動，從上週末起就熱鬧登場。相傳寒單爺怕冷，因此元宵節寒單爺出巡時，信眾以火炮為祂驅寒取暖；另一種地方傳說則認為，寒單爺原是地方惡霸，後來受感化，捨身接受炮炸，成為祈福消災的守護神。
此外，炸炮也有求財之意，因此吸引無數信眾與全球遊客到場朝聖。不過每年炸寒單活動期間，都有大量民眾受傷掛彩，就算全副武裝仍可能受傷。當地醫院、診所每到此時總是忙得不可開交，甚至有醫院在急診室直接貼出公告，提醒民眾「先沖水10分鐘」再上藥。
台東縣消防局表示，參加炮炸活動時，完善的個人防護是首要任務：
穿戴齊全：
建議穿著長袖上衣、長褲與包覆性佳的運動鞋，並配戴帽子、口罩、護目鏡及耳塞，全面保護頭部與呼吸道。
避開易燃材質：
嚴禁穿著化學纖維材質（如尼龍、羽絨、防風薄外套）的衣物。此類材質遇火花極易引燃或融化，可能造成嚴重灼傷，建議選擇厚棉質衣物。
保持安全距離：
觀賞炮炸時，務必遵循現場工作人員引導，切勿跨越封鎖線或警戒區域，並與神轎保持足夠安全距離。
消防局表示，若不慎被火花濺到導致衣物著火，請保持冷靜，並切記「停、躺、滾」三步驟：
停：立即停住不動，千萬不可慌張奔跑，以免風勢助長火勢。
躺：迅速躺下，並用雙手保護臉部。
滾：在地上左右翻滾，利用身體重量壓熄火源，直到火勢完全熄滅。
🟡炸寒單有哪些人不適合參加
消防局指出，患有心臟病、高血壓、氣喘、呼吸道疾病者或孕婦，由於現場煙霧濃厚且伴隨高分貝炮響，應儘量避開核心區域。現場人潮擁擠、炮響突發且密集，家長務必緊牽孩童，避免因驚嚇奔跑而發生推擠或走失意外。
🟡施放爆竹五不原則
不可朝人、車輛、建築物或易燃物丟擲或發射。
不可串接、堆疊或同時大量燃放。
不可將頭部靠近煙火出口處點火或觀望。
不可讓未滿12歲兒童施放特定危險種類煙火。
不可遺留火源，離開前請確認完全熄滅。
3月3日活動：四維路12點30分出發
遶境行經路線：四維路→精誠路→新生路→福建路→四維路→中華路→新生路→光明路→中正路→中山路→新生路→南京路。
遶境行經路線：四維路→博愛路→更生路→四維路→新生路→廣東路→正氣路→中山路→大同路→廣東路→中正路→光明路→寶桑路→廣東路→仁愛街→仁德街→中山路→更生路→南京路。
資料來源：台東天后宮、台東縣消防局