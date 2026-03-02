我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨軍購條例意見分歧，黨主席鄭麗文傾向既有項目3500億，但藍委徐巧芯則提出8100億，台中市長盧秀燕將於3月中訪美，日前夜宴青壯派藍委關心對美軍購態度，餐會中傳出美方要求金額是9千億。出席晚宴的藍委羅廷瑋今證實，美方意見應該是9千億元，大家希望在既不失國防需求下，又能跟美方有默契。羅廷瑋今接受資深媒體人王淺秋《千秋萬事》專訪，針對台中市長盧秀燕日前夜宴藍委一事，他還原始末，稱那晚有10名青壯派年輕立委，其中不乏有外交國防委員會的委員，大家對於軍購項目，「我們是很期待、很支持，但還是要告訴支持者，我們支持軍購預算，但也強力監督」。羅廷瑋接著透露，有的人版本是3500億元，有的是8100多億元，「而美方意見應該是9000億」，在溝通協調方面，大家都希望能在既不失國防需求下，又能跟美方能有默契。羅廷瑋坦言，他覺得被民進黨說是中共同路人不會痛，但被美方說是中共同路人，這很難對國人交代，這部分溝通協調很重要，所以盧秀燕此時訪美非常重要，也希望訪美過程中，讓兩邊有更多溝通機會。羅廷瑋說，針對軍購，盧秀燕願意做溝通協調，且盧也有很多美方朋友，「我覺得她一直給我們的印象是，蠻常跟美方溝通，且暢行無阻」去年也有去訪美，所以在美方有人蠻多想法希望能跟盧溝通。羅廷瑋也指出，國民黨中央的論述認為，第一階段公布軍購111億美元，所以會認為先過，但他們認為還有維護跟後續應該納入，所以為何民眾黨一開始4千億，後來被檢討說一部份沒被編列，所以會提出修正動議，希望記取白營的狀況，推出更完善的。羅廷瑋說，更多委員希望以徐巧芯的8100億版本為主，大家多數是可以認同的，因為智庫跟黨中央的版本是模糊的，希望黨中央跟黨團溝通，但最後會坐落怎麼樣的狀態，還是要尊重整個黨團的討論，立委要有多一點發聲的機會，希望黨團聲音被聽到，所以黨團幹部應該會再跟黨中央溝通。盧秀燕2月27日北上夜宴藍委，詳談軍購、台美關稅協定，出席立委包括國民黨團書記長林沛祥、黨團首席副書記長許宇甄、前書記長羅智強、王鴻薇、外交國防委員會立委徐巧芯、國民黨智庫副執行長陳菁徽和藍委黃建賓等人，另外還有台中子弟兵廖偉翔、黃健豪和羅廷瑋。