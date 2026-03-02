我是廣告 請繼續往下閱讀

距離2026年世界棒球經典賽(WBC)首戰對決中華隊僅剩最後4天，由井端弘和領軍的「侍Japan」日本代表隊今(2)日於大阪京瓷巨蛋迎來對戰歐力士猛牛的官辦熱身賽。備受矚目的大聯盟級先發投手、現效力於洛杉磯天使隊的菊池雄星卻慘遭滑鐵盧，不僅控球失準，更頻頻遭到安打重擊，首局便丟掉3分，日本知名論壇5ch網友也不留情面猛烈砲轟，狠酸菊池是「日本之恥」，尤其投完球舔手指的動作更是引起許多球迷的不滿，直言「看得很躁」。本場比賽菊池雄星原本被寄予厚望，作為大聯盟組的先發大將，理應展現出無庸置疑的宰制力。然而，比賽開局他便陷入苦戰。不僅招牌的四縫線速球未能發揮，過去引以為傲的滑球更是頻頻失投至紅中地帶，遭到歐力士打線無情狙擊。菊池慘烈的表現立刻在5ch論壇的棒球板引發熱烈討論，球迷的批評聲浪毫不留情。許多網友翻出他在大聯盟天使隊的數據，直言這次熱身賽的表現只是「常態發揮」。論壇網友紛紛嘲諷他終究是個「防禦率4點多」的投手，認為他即便能吃下局數，也缺乏實質的壓制力。此外，菊池在場上習慣性的「舔手指」動作，讓人看了直搖頭，感到很躁；更有人批評他總是投出「Cheap Win」(僥倖勝投)，在真正高張力的比賽中往往無法穩住陣腳，有網友甚至留言狠酸：「這就是金錢蒙蔽雙眼的下場」、「只是一台為了讓比賽成立的投球機器」。距離3月6日WBC預賽B組首戰對決台灣只剩下4天，若菊池雄星狀況不佳，無疑為短期賽事增添不確定性，在先發投手無法有效吃下局數且大量失分的情況下，勢必會提早消耗日本隊引以為傲的牛棚戰力。而菊池雄星原本被日媒高度看好，將扛下3月7日第2戰對決韓國隊的先發重任，如今卻引發網友瘋狂看衰，認為以目前的狀態交手，絕對會被韓國隊的重砲打線無情打爆。