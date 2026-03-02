我是廣告 請繼續往下閱讀

美伊地緣政治風險升溫，加上美股高檔震盪，全球市場避險情緒濃厚。台股在外部不確定性干擾下，資金明顯轉向防禦型資產，具備穩定現金流的高股息ETF成為資金避風港。3月ETF除息大秀登場，將有13檔迎來除息，其中多檔ETF年化配息率衝上雙位數，又以3檔領軍，以「高息護體」之姿吸引存股族目光。統計3月除息ETF績效，高現金殖利率在市場動盪之際，成為投資人降低資產波動的重要防線。市場焦點鎖定00961，該檔ETF本次預估配發0.122元，以收盤價10.44元計算，單次配息率約1.27%。法人指出，00961配息率衝高，主因股價首度突破發行價10元，得以配發資本利得；其選股邏輯鎖定ROE（股東權益報酬率）大於零，精準捕捉群聯、陽明等個股漲勢，累積豐厚資本利得，成為高配息底氣。00961將於3月17日除息，最後買進日為3月16日。除息名單中，00919預估配發0.78元，持續以穩健季配息鞏固市場地位，0.78 元更是創下成立以來新高，此次除息日夜為3月17日，參與除息最後買進日為3月16日。主動型ETF新兵統一台股增長（00981A）則迎來掛牌後首度配息，年化配息率估達8.2%，顯示主動式管理結合現金流策略漸成趨勢。其餘如群益科技高息成長（00946）、凱基優選高股息30（00915）等，年化配息率多落在6%上下。展望後市，00961基金經理人江明鴻分析，今年台股配息能力將取決於企業獲利延續性。半導體與電子零組件受惠AI應用落地，現金流支撐力強；航運業雖面臨運力變數，但帳上資金充沛；金融業則受惠內需穩健。不過，江明鴻也提醒，科技業去年高基期導致的成長放緩風險，需留意全球終端需求復甦力道，投資人宜審視成分股體質，在波動市場以高現金流資產強化投資組合防力。