我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨高雄市議員初選於今（2）日晚間正式展開，前鎮小港議員參選人林浤澤，一早與立法委員邱議瑩、市議員林志誠、鄭孟洳、參選人鄧巧佩、張以理、張耀中齊站路口，在漢民路與沿海一路向市民請安問好。邱議瑩向市民請託，讓高雄的未來，交給年輕人來拚，「前鎮小港接到電話民調，唯一支持林浤澤」。邱議瑩指出，年輕世代充滿創意與活力，更有著滿滿的熱情與衝勁，是高雄最寶貴的資產，今天一起站路口的年輕人，有些人已經進入議會，表現非常優異；新人像是林浤澤、鄧巧佩、張以理、張耀中，也帶著滿滿的理想與願景，希望能夠為高雄做更多事，這週就要舉行初選民調，要拜託市民朋友，能夠在家顧電話，前鎮小港唯一支持林浤澤、大岡山唯一支持林志誠、鳳山唯一支持鄧巧佩、林園大寮唯一支持張耀中，讓年輕的來拚，拚更好的高雄。林浤澤表示，非常感謝邱議瑩的肯定，以及來自高雄與全國各地的好朋友，這段時間以來都特別到前鎮小港為自己加油，選舉的過程雖然每天早出晚歸，但家人的陪伴、親友的支持，都讓身為前鎮小港在地人的自己，感到滿滿的感動與溫暖，一定會衝刺到最後一刻，爭取每一位鄉親的肯定。林浤澤強調，身為討海人的小孩，也經過在外打拚的歲月，對前鎮小港感情只有越來越深厚，自己從議員助理、里長開始做起，就是希望能在第一線感受鄉親的需求，也將地方的需要和自己的願景，整理成「五力政見」，有信心能夠一進入議會就立刻上工，與市府一起讓前鎮小港更好，拜託前鎮小港的鄉親，給自己一個機會，接到電話民調，回答唯一支持林浤澤。