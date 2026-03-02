我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安今晚參觀中台灣燈會，受到遊客熱烈歡迎。台中市長盧秀燕特別送他3個姆明小提燈，告訴他「3個孩子1人1個才不會吵」，說著說著又要拿第4個，蔣萬安連忙問「你是不是期待四寶？請給我一些喘息的時間」！盧秀燕說自己即將出訪，來不及回訪台北燈會，因此欠蔣萬安一攤，蔣萬安笑回「這一攤不要是滿月酒就好」。蔣萬安當選台北市長第2年即參訪中台灣燈會，當時是龍年，今年是馬年，他特別南下傳遞「龍馬有春」新年祝福，一進到燈會區就受到遊客熱烈歡迎，打招呼聲此起彼落，盧秀燕怕蔣萬安被人潮沖走，緊緊牽著他的手，邊走邊虧「大家都不看燈會、改看蔣市長了。」眾人一起欣賞主燈秀，盧秀燕感謝蔣萬安專程從台北南下，並稱台中有姆明（嚕嚕米）、台北有柯博文，兩個城市的燈會各自精彩，城市連線後達到加乘效果。中台灣燈會已締造600多萬參觀人數，明天即將落幕，提醒民眾把握時間，15日前參觀台北燈會。蔣萬安說自己一下車，就看到好可愛的姆明，非常謝謝盧秀燕送他3個姆明小提燈，讓3個孩子不會吵架。他也笑說，剛才盧秀燕手上已經拿了3隻，卻一直在找第4隻，「我有點緊張喔！是不是要暗示什麼？是不是期待四寶？」還拜託盧秀燕「請給我一點喘息的時間」。盧秀燕笑稱姊弟連心，接下蔣萬安的話說「你既然已經了解，回去就跟弟妹好好商量商量」。她表示蔣萬安上任以來，兩人以互訪方式為彼此的城市行銷，但中台灣燈會明天就要閉幕，自己即將出訪美國，今年可能來不及回訪，因此「請記著！我還欠台北市一攤」，蔣萬安也笑回「沒說那一攤是滿月酒就好」。