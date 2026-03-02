我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼珍娜奧特嘉選穿英國設計師品牌Christian Cowan 2026秋冬蕾絲滾邊洋裝，評價褒貶不一。（圖／美聯社）

第32屆美國演員獎（原名演員工會獎）頒獎典禮於台灣時間今（2）日中午落幕，以美劇《星期三》走紅的珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）以頒獎人身分出席，她的紅毯戰袍被網友毒舌評為「根本是情趣睡衣」，還有人笑問：「她是出席華歌爾（日本內衣品牌）內衣發表會嗎？」珍娜奧特嘉今天現身美國演員獎，頒發喜劇影集傑出男演員獎給賽斯羅根，她選穿英國設計師品牌Christian Cowan 2026秋冬蕾絲滾邊的洋裝，緞面衣料散發美麗光澤，正面大V字坦露唯美酥胸，下擺開高衩讓套上網襪的纖腿忽隱忽現，十分性感。該套禮服獲得正反兩面評價，時尚網紅「Mr. 布雷蕭」認為，珍娜奧特嘉過去總被戲稱小孩穿大人的衣服，這次可以感覺到她越來越能駕馭造型師選的服裝，不過也有網友看法相反，「不知道是不是拍攝的角度問題，腿的比例還是略短」、「穿這件是華X爾的新品發表會吧」、「好像性感睡衣...」23歲珍娜奧特嘉以童星身分出道，憑獨特的拉丁裔外貌和大眼厚唇迅速竄紅，她從8歲開始試鏡，2013年演出電影《鋼鐵人3》總統女兒及恐怖片《陰兒房第2章》，奠定演藝基礎，並自稱想成為「波多黎各版達柯塔芬妮（知名好萊塢童星）」。熱愛恐怖題材的珍娜奧特嘉，被譽為「新生代尖叫女王」，主演《驚聲尖叫5》、《恐怖X檔案》等片，展現出色演技，2022年Netflix劇集《星期三》飾演同名女主角，讓她紅遍全球，活屍舞片段更成現象級迷因，提姆波頓執導的該作成為她演藝生涯代表作。