▲成玹祐勸好友不要酒駕，沒想到不僅遭對方揮拳爆打，事後還被單方面斷連。（圖／WOO(성현우) YouTube）

韓國男團LIMITLESS隊長成玹祐（藝名WOO）近日透過YouTube頻道公開兩段驚險往事，透過自己在練習生時期，曾經和一位關係好的哥哥一起喝酒聚會，當天活動結束後，該名哥哥雖然嘴上說「會叫代駕」，不過卻想要自己開車回家，意圖制止對方行為的玹祐竟遭對方揮拳爆打，警察到場時自己被打到滿臉都是血，住院了一個禮拜才回家。成玹祐曾參加選秀節目《PRODUCE 101》第二季，後被證實為節目排名造假的受害者之一，現以男團LIMITLESS隊長身分在演藝圈活躍中，近日他透過YouTube影片分享自己過去經驗。他回憶，自己在2015年約20歲、仍是練習生時，曾與一名熟識的哥哥飲酒聊天至天亮，準備返家時，對方堅持自行開車，他擔心發生危險，主動替對方叫代駕，卻因此引發衝突。成玹祐表示，對方突然情緒失控對他動手，造成臉部嚴重受傷，警方趕到現場時，他已滿臉是血，隨後住院治療一週，他坦言當時選擇原諒對方，但對方事後卻與他斷聯，令他感到遺憾與無奈。另一段更驚險的經歷發生在2021年。當時成玹祐獨自前往濟州島創作音樂，在麵店目睹醉漢辱罵外籍店員，於是出聲制止，未料對方懷恨在心。他離開餐廳後發現對方尾隨，對方手持刀具並帶有明顯敵意，成玹祐意識到危險後立刻逃離現場，在鄉間小路繞行並躲藏，最終成功脫身，警方隨後逮捕該名男子，對方最終因涉及威脅相關罪名遭判刑，成玹祐坦言，那次經歷讓他學會在危急時刻優先保護自己，直言「差點要死掉了。」分享這些往事的原因，成玹祐是希望提醒大眾與粉絲，旅遊或外出時應遠離醉酒者並保持警覺，同時也再次強調酒駕的危險性，「有時候一句好意的提醒，可能會換來意想不到的後果，但酒駕絕對不該被縱容。」