代工大廠仁寶今（2）日舉行法說會，總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）直言，目前記憶體供應吃緊情況恐延續至2027年，PC市場受到季節性因素、記憶體短缺及零組件價格上漲影響，預估2026年第一季出貨量將季減約15%至20%。而去年第四季合併營收達1908.52億元，較上季成長2%，主要受惠於電腦產品及新興事業中伺服器與5G相關業務營收增加。轉型效益持續顯現，第四季毛利率為5.8%，較第三季5.7%略為提升，營業淨利率維持在1.4%。去年為仁寶AI轉型的關鍵元年，積極擴大新事業的研發與投資，相關營收規模尚待顯現，使營運槓桿未能充分發揮，全年營業淨利率為1.4%，合併營業淨利為106.36億元，年減28%；稅後歸屬母公司業主之淨利為60.3億元，年減40%；全年每股盈餘為1.38元。仁寶董事會也決議通過2025年度盈餘分配案，預計每股配發1.1元現金股利，相當於80%配發率，現金殖利率約3.48%，展現公司持續回饋股東的承諾。法人在會上十分關心仁寶對2026年第一季筆電出貨季減15%至20%的展望是否與記憶體市場變化有關。對此，伯納多羅說明，從整體產業來看，多家品牌廠近期在財報電話會議中也對PC市場提出較保守看法。如聯想預估PC市場年減幅度為中個位數；戴爾與惠普則提出雙位數下滑預測。此外，研究機構IDC近期也下修2026年PC市場預測，預估全球PC出貨量年減11.3%，至2.53億台；其中筆電出貨量年減11.4%，至1.81億台，整體市場預測與品牌廠看法大致一致。伯納多羅指出，去年第四季市場出現一定程度的庫存累積，雖然規模不大，但仍對今年1月需求形成壓力。此外，PC產業本來就具有季節性淡季特性，通常1月出貨量會較前一季下降約11%至13%。目前預估的15%至20%季減幅度略高於季節性水準，部分原因來自去年第四季庫存增加。另一方面，記憶體價格上漲主要衝擊消費型PC市場，也成為近期需求轉弱的因素之一。他也透露，近半年記憶體價格大幅攀升，其中DRAM現貨價格已上漲約5.5倍，而NAND價格也在近半年上漲約4倍。不過，伯納多羅強調，仁寶將透過重新調整產品配置，優先將記憶體供應給高單價產品，減少低端消費型產品與Chromebook，以因應記憶體短缺問題，力拚今年PC出貨持平至小幅成長。此外，也預期今年AI PC滲透率將達50至60%。