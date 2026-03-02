我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯手以色列突擊伊朗，中東緊張局勢再起，金融市場也出現震盪。對此，玉山金控董事長黃男州今（2）日表示，雖然股市有些震盪，但看起來影響並不是很大，只是發動戰爭容易，要結束戰爭才難，後續要關注伊朗會有何種反應，如果發生恐怖攻擊就很危機，因此，本週是很重要的關鍵期。黃男州今日下午出席玉山銀行與KPMG安侯建業共同舉辦的「2026台灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告」發布記者會，並於會後受訪時提及，高資產客戶重視整體世界經濟發展局勢變化，關注地緣政治是否對自己有影響，也會關注全球最低稅負等稅制議題，而美伊戰爭發生後，股市有點震盪，但看起來影響並不是很大。不過，黃男州說，「戰爭開始容易，結束戰爭才難」，就美國的目的而言，並沒有要占領領土的野心，反倒是希望讓這個地區的政府管理有效，朝向比較自由民主的方向，如同先前委內瑞拉及古巴的局勢變化。美國對伊朗可能也是這樣的態度，但現在要觀察伊朗後續如何反應及態度，畢竟伊朗也是中東強盛國家，伊朗是否可能基於聖戰理論發起恐怖攻擊，若發生就很危險。當然，如果雙方可進一步協商，伊朗成立新的政府，承諾不會發展核子武器等，就會往正向發展，因此，本周是重要關鍵。玉山銀行個人金融事業總處私人銀行處長陳俞如則提到，短期內市場一定會有些波動，資金湧入避險性資產及貨幣，如美債、日圓、瑞士法郎、黃金等，但情勢仍瞬息萬變，需要持續觀察。至於近期是否是逢低布局的好時機？陳俞如認為，事情才剛剛發生，難以預測之後情境，至於對油價的影響？伊朗是石油產國，世界排名第4大，但目前油市呈現供過於求的狀況，若要在短期內影響全球油價，機率比較小。