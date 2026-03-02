我是廣告 請繼續往下閱讀

台東市近期發生一起侵佔事件！一名劉姓女子與妹妹籌措新台幣10萬元，準備支付母親手術費用，並將該筆現金裝在一只小型黑色包包內。不料，劉女晚間開車外出接送友人時，疑似下車過程中不慎掉落路面，未察覺即駕車離去，約5分鐘後發現包包不見，折返尋找時包包已經不見。透過監視器畫面發現，當時一只約10公分長的黑色小包掉落在傳廣路上，不久後一名戴口罩、身穿黑色外套、牛仔褲及白色鞋子的婦人經過，發現包包後隨即回頭撿起並離開現場，之後未見其將物品送交警方或主動聯繫失主。此事發生於上週六晚間7點多。劉女表示，母親週一即將動手術，這筆錢是家人緊急籌措的「救命錢」，發現遺失後立即調閱周邊監視器確認過程，並在社群平台貼出畫面，懇請拾得者歸還或提供線索，但至今未獲回應。為籌措手術費，她只得暫向親友借款應急。警方提醒，民眾若拾獲他人遺失財物，應儘速送交鄰近派出所或報請警方處理；若明知為他人遺失物卻據為己有，恐涉及侵占遺失物罪嫌，警方將依法偵辦。