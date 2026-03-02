我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電今（2）日受連假期間ADR回檔與地緣風險升溫拖累，現貨終場下跌20元、收在1975元，但盤後鉅額交易反而出現創高，有7張成交均價衝到2190元，改寫鉅額交易新天價。依證交所資料，台積電今日鉅額交易共15筆配對、合計成交1937張，總成交金額約38.17億元，其中最高成交價來到2190元，首度站上2100元大關。若以鉅額交易新高價2190元與今日收盤價相比，價差仍有215元空間。市場據此推算，若台積電未來往該價位靠攏，對加權指數的潛在拉抬力道可觀，可望貢獻超過1700點，數有機會向37000點關卡靠近的想像空間。台積電鉅額交易在2月24日曾以20張、均價2073.3元先行創高，隨後台積電現股在2月25日順勢站上2000元整數關卡並創高，讓鉅額交易被不少投資人視為觀察大戶態度的「領先溫度計」。而今日鉅額價格再度刷新紀錄，也使市場重新解讀：即便短線遇到外部利空，資金對中長期趨勢仍不願輕易鬆手。