我是廣告 請繼續往下閱讀

經典賽應援「麥當勞」優惠：大麥克戰勝套餐！中華隊得分、轟全壘打降價折扣

包括「無敵大麥克」、「香鷄大麥克」從3月4日起至3月31日（或售完為止）限期回歸

麥當勞推出「戰勝套餐」，組合為「大麥克家族任選一款（象徵三層三層戰勝它）」+「麥脆雞1塊+大薯（象徵一棒入魂全壘打）」+「飲品焦糖奶茶（冰）1杯」

▲麥當勞「大麥克家族」強勢限時回歸，超強15層口感征服老饕味蕾！還有戰勝套餐一起應援棒球經典賽中華隊。（圖/麥當勞提供）

在3月5日起至3月8日，麥當勞APP將大放送優惠券，中華隊只要每擊出1支全壘打，即可獲得指定主餐現折10元；中華隊每得1分，即可獲得指定點心現折5元

兩種優惠折扣金額最高都可以折到半價！

▲麥當勞應援中華隊，APP推出限時優惠，在小組賽期間中華隊只要打出全壘打獲得分，餐點直接折扣，最高可以折抵到半價。（圖/麥當勞提供）

經典賽應援「肯德基」優惠：楓糖咔啦肉霸堡開吃看比賽！優惠代碼超殺6折

只要購買「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」相關指定餐點，就能直通門市2樓觀賽專區，還有機會獲得限量加油棒。

即日起至3月9日，7塊咔啦脆雞輸入優惠代碼「50483」，特價只要299元

原價257元的6顆原味蛋撻禮盒，輸入優惠代碼「50484」，特價199元

▲肯德基應援2026WB世界經典棒球賽，包括炸雞、蛋撻都有優惠碼，另外還有新品楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡登場。（圖/肯德基提供）

經典賽應援「必勝客」優惠：丸勝日韓套餐666元！優惠5折代碼先筆記

一組套餐內容物包含「日韓風味大披薩」+「2款副食」+「1罐1.25L的飲料」，原價1188元價格優惠下殺57折只要666元，另外還會加贈必勝宮帽

▲必勝客應援經典賽中華隊，「丸勝日韓套餐」只要666元，還送必勝宮帽！（圖/必勝客提供）

另外平日外帶大披薩199元（優惠代碼94199）、299元（優惠代碼94299）；週末外帶單點大披薩半價（優惠代碼94555）；外帶買大送大送1.25L可口可樂再送加油棒

▲必勝客應援經典賽中華隊，外帶買大送大加碼送可樂，再送必勝加油棒。（圖/必勝客提供）

經典賽應援「頂呱呱」優惠：台味爆發！超巨量一金雞打六折

主打商品「台味一金雞」原價418元，特價249元，下殺6折現省169元

▲頂呱呱應援經典賽中華隊，限時7天招牌「台味一金雞」下殺6折，原價418元，特價249元。（圖/頂呱呱提供）

經典賽應援「繼光香香雞」優惠：Team Taiwan應援餐開吃！地瓜球免費送你吃

活動期間任選全品項三種，就會贈送「甜心地瓜球一份」；任選全品項四種則加碼免費送「甜心地瓜球+可樂」

▲繼光香香雞應援經典賽中華隊，全品項任選三種送「甜心地瓜球」；任選四種再送「地瓜球+可樂」。（圖/繼光香香雞提供）

經典賽速食優惠懶人包！本週四開始2026世界棒球經典賽（WBC）即將登場，中華隊首戰也即將面對澳洲，全台將陷入應援風潮，速食業者包括麥當勞、肯德基、必勝客也紛紛推出「應援中華隊」的相關優惠，《NOWNEWS》本文整理經典賽應援優惠，麥當勞只要中華隊得分、轟出全壘打就降價；肯德基推出應援代碼，最低6折吃炸雞；必勝客除了送在日本巨蛋場外送必勝宮帽外，國內也有5折代碼、丸勝日韓披薩套餐666元起！麥當勞「大麥克家族」回來了！，其中無敵大麥克以4層100%純牛肉搭配生菜、洋蔥丁、吉事片、酸黃瓜等配料，多達15層的豐富口感，征服愛吃肉的民眾味蕾！另外大麥克回歸正值經典賽比賽期間，，球迷享受大麥克美味同時，一起感受挺台灣的熱血氛圍。除此之外，麥當勞APP將隨台灣選手在小組賽期間，推出「台灣尚勇！APP應援優惠」，，中華隊全壘打支數與得分越多，優惠券折扣越多，肯德基新品「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」也將在3月3日至4月6日限時35天開賣，單點售價159元，也因為推出時正好經典賽比賽期間，為應援中華隊，肯德基在3月5日至3月8日在台北內湖餐廳舉辦「一起看比賽，挺你到炸」熱血活動，現場設置大型電視牆，除此之外，肯德基也加碼推出「一起看比賽，挺你到炸」應援優惠組合，，相當於現打6折；，現打77折，看球賽邊吃肯德基，一起「Team Taiwan」！必勝客除了推出經過「冠軍廟」彰化埔鹽順澤宮的爐火加持的「必勝宮帽」，將在3月5日中華隊首戰賽事前，在東京巨蛋場外免費發送給球迷外，國內應援也不能少，特別推出「丸勝日韓披薩套餐」，，讓台灣隔海應援球迷也能感受滿滿氛圍。，全部在賽期間驚喜登場；另外還有巧克力QQ球不用優惠代碼，在經典賽3月3日至3月9日期間買一送一。必勝客表示，只要中華隊每拿下一場勝利，必勝客更將隨即祭出驚喜限時優惠，請球迷務必鎖定粉專訊息。配合經典賽即將開打，台灣第一家本土速食頂呱呱為中華隊應援，自3月4日至3月10日，，滿滿一台斤600g的超具份量炸雞，外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁，絕對是台味十足的炸雞風味，配經典賽一起加油應援正適合！繼光香香雞也在即日起至3月17日推出「繼光香香雞Team Taiwan全品項應援餐」，不論是經典美味的炸雞、香Q帶勁的阿根廷魷魚、飽滿多汁的蒜脆杏鮑菇，都可以銅板價任選，只要在，優惠不要錯過囉！