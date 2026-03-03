我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰火升溫，不只多國領空關閉，伊朗也封鎖荷姆茲海峽。航港局表示，三大航商已全面停收中東貨物及紅海貨物，在波斯灣水域的船舶則以全速並採最短航程方式離開荷姆茲海峽，以降低營運風險。美國與以色列2月28日起對伊朗發動攻擊行動，並擊殺伊朗最高領袖哈米尼；伊朗也對海灣地區國家展開攻擊，並涉及荷姆茲海峽，海上空中運輸風險。航港局表示，貨櫃航運部分，長榮、陽明、萬海三大航商都有中東地區航線，目前已全面停收中東貨物及紅海貨物，包括阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、巴林、伊朗、科威特、阿曼、卡達。針對目前在波斯灣水域進行裝卸作業的船舶，將配合當地港口相關措施儘速完成裝卸作業，以全速並採最短航程方式離開荷姆茲海峽，以降低營運風險。散裝航運部分，經洽裕民、光明、慧洋等散裝航商，因荷姆茲海峽主要以原油及天然氣運送為主，我國在波斯灣地區的散裝貨量有限，目前國內散裝航商營運航線目前尚未受伊朗軍事行動影響；散裝航商後續將持續觀察風險情勢，與國外租方商討必要時暫停經過相關水域。航港局指出，原已設立的國際海運運輸平穩小組機制，協調航商穩定進出口順暢，以維國內民生物資穩定供給，將持續關注後續全球海運市場變化，適時啟動。