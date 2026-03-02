大樂透第115000031期、威力彩第115000018期今（2）晚開獎，同步進行中的大樂透春節加碼活動也持續送出獎金。台彩晚間22時公布派彩結果，威力彩本期2億元頭獎由新竹湖口鄉兆億富投注站開出，幸運兒一人獨得。大樂透百萬大紅包也送出17組，中獎彩券行位置也都出爐了！

3/2威力彩2億頭獎獨得！幸運兒誕生在新竹縣湖口

台彩表示，今（2）日威力彩頭獎金額2億元，由新竹縣湖口鄉鳳凰村仁樂路143號「兆億富投注站」開出，由一人獨得。

▲今（2）日威力彩頭獎金額2億元，由新竹縣湖口鄉鳳凰村仁樂路143號「兆億富投注站」開出。（圖／GoogleMaps）
大樂透3/2春節加碼結果出爐！送出18組大紅包、28組小紅包

3月2日大樂透春節加碼獎項開出情形：本期大紅包開出17組，總中獎注數為18注，其中16組為單注中獎，1組為2注均分；本期小紅包開出28組，總中獎注數為32注，其中24組為單注中獎，4組為2注均分。

活動截至本期為止累積開出大紅包組數為443組，剩餘37組，累積開出小紅包組數為711組，剩餘89組，次期(3月3日)將繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

▲大樂透春節加碼「大紅包」、「小紅包」規則一圖速懂！每期都會開出全新大紅包9碼+小紅包1碼，對中6碼大紅包得百萬、對中5碼大紅包+小紅包1碼得10萬。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）
🟡3月2日大樂透、威力彩、今彩539完整開獎號碼

威力彩：第一區 07、09、11、23、25、29，第二區 05

大樂透獎號：19、25、27、28、33、39，特別號37
49樂合彩：19、25、27、28、33、39。

大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號

春節大紅包：05、10、11、15、16、18、26、34、37。
春節小紅包：27。

今彩539：03、12、20、21、27。
39樂合彩：03、12、20、21、27。

3星彩：0、9、4。
4星彩：3、0、1、8。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

大樂透春節加碼大紅包中獎彩券行

▲大樂透春節加碼大紅包中獎彩券行一覽。（圖／台彩官網）
▲大樂透春節加碼大紅包中獎彩券行一覽。（圖／台彩官網）

 

