我是廣告 請繼續往下閱讀

▲常勇分享一行人在旅行途中意外找到超美絕景。（圖／IG@changyonggggg）

百萬YouTuber常勇近日與好友前往挪威旅遊，原本規劃已久的行程，卻因國際局勢動盪出現插曲，面對中東衝突升溫與杜拜遭襲等消息，他們一行人為了確保安全決定不去杜拜轉機，改為選擇高價的直飛航班，不過因為訂票時只剩超貴商務艙有位子，因此他只好硬著頭皮買下去，直呼自己的心比挪威天氣還冷。常勇透露，原本訂的機票是要在杜拜轉機，但考量近期伊朗與美國衝突升高，加上杜拜近日傳出建築物遭導彈攻擊的消息，「因為伊朗美國事件加杜拜被襲擊事件，我們不敢在那邊轉機就只能退錢重買機票。」於是常勇跟與同行友人決定臨時退票，改買其他航線機票，但由於時間緊迫，僅剩高價商務艙座位可選，他們只好忍痛付錢購入，對於這筆突如其來的開銷，讓常勇在社群自嘲表示：「挪威天氣再冷，都沒有我重買機票的心冷。」幽默語氣中可見對行程變動的無奈。所幸抵達挪威後，旅程仍有驚喜，常勇分享自己在當地發現一處極具氛圍感的打卡景點，原本只是打算簡單吃午餐、稍作休息，想不到當天天氣晴朗、夕陽絕美，一行人乾脆在沙灘停留一兩個小時拍照留念，為旅程增添難忘回憶。