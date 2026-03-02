日本知名出版社「小學館」作者涉及性犯罪的風波越燒越大！繼日前被爆出包庇有性侵前科的漫畫家山本章一改筆名推新作，今（2）日晚間Manga ONE編輯部再度發出官方聲明，表示正在連載的作品《星霜心理師》原作者「八ツ波樹」其實就是松木達哉，他也在2020年被強制猥褻罪逮捕，小學館的相關作為也讓外界怒火更上一層樓。
性犯罪前科作家不只一人！小學館承認：幫松木達哉改名復出
Manga ONE編輯部今（2）日晚間發表聲明，坦承《星霜心理師》原作者「八ツ波樹」即為松木達哉（マツキタツヤ）。松木於2020年在路上對一名國中女生襲胸，依強制猥褻罪遭逮捕，後被判處1年6個月有期徒刑、緩刑3年。事件爆發後，當時松木在週刊少年Jump連載的《act-age 新世代演員》也隨即腰斬。
聲明中，Manga ONE編輯部先向讀者、作者與相關人士致歉，強調絕不容許性侵害與性剝削等侵害人權行為，並坦言過往在面對受害者時的態度確有不妥之處。同時證實，《act-age 新世代演員》作者松木達哉確實以筆名「八ツ波樹」重新展開《星霜心理師》的連載。
編輯部說明，松木達哉於2020年遭判刑後，已確認判決確定且緩刑期滿，也了解其反省態度與防止再犯措施，並在專家與心理師協助下評估其可重返社會，最終於2024年決定邀請其連載《星霜心理師》。該決定由總編輯批准，且僅少數編輯知情。
聲明指出，松木達哉曾表達對事件的懊悔與反省，也說明緩刑期間的生活與心境轉變。他擔心沿用原筆名會造成二次傷害，因此選擇以「八ツ波樹」為筆名重新投入創作。
至於《星霜心理師》作畫家雪平薰，編輯部表示她知情並理解可能風險，仍選擇合作，甚至表示「這是我人生中第一次在閱讀漫畫時哭泣，我覺得這是我應該畫的作品。 有趣的事物應該被傳播到全世界。」在公開松木前科前，編輯部也詢問雪平薰意見，她希望作品能繼續連載，自己也願意持續創作。不過編輯部強調，將配合第三方委員會調查，即日起《星霜心理師》暫停連載。
資料來源：小學館
