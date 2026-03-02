我是廣告 請繼續往下閱讀

為了解決少子化問題，國民黨黨團擬推「0到6歲健保費由國家負擔」，並且列為優先法案，民進黨立委林月琴今（2）日發文質問國民黨「這錢要從哪來、能幫到誰、能不能解決少子化？」林月琴指出，全民健保制度的本質，是透過全民繳納保費、分攤風險來運作。若改為由國家財政全額支應0到6歲兒童健保費，勢必增加財政負擔在補充保費改革推動困難，僅增加不到200億元財源的情況下，藍營是否已有具體財源規劃？未來是排擠其他公共支出還是準備加稅？她質疑「沒有配套，這不是福利，是把帳單往後丟。」針對政策受益對象，林月琴認為，健保制度原本採取量能負擔原則，收入越高繳得越多，如今改為全面免繳，若沒有審慎評估，恐怕無法縮小貧富差距，甚至可能造成資源錯置。這樣的做法，是否有助解決少子化，林月琴直言，健保費並非多數家庭育兒成本的最大宗支出，真正壓力來自托育、教育與住房等長期開銷。她強調政府已長期針對弱勢與育兒家庭提供多項補助措施，包括低收與中低收入戶未滿18歲兒少保費補助、3歲以下兒童醫療補助，以及未滿18歲弱勢兒少醫療費補助等，都是希望將有限資源發揮最大效益。僅以口號式福利作為選舉主軸，卻忽略整體財政與政策評估，林月琴開酸這樣的政策「這筆錢到底是救急，還是撒糖？」