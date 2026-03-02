我是廣告 請繼續往下閱讀

資深媒體人黃暐瀚，近期發文指出國民黨的「盧、瑜、蔣、三大咖」開始進行修復重建，且對於台灣恢復「政黨政治」正常化之路，讓黃暐瀚增加了一些信心，有網友質疑此舉是「很用力在救國民黨」，對此，黃暐瀚再發文澄清「哪個政黨要怎樣自己淘汰掉自己，我一點都不會在意」，更寫下「執政穩健、在野忠誠、台灣更強」期許台灣更好。有網友留言酸「感覺寶傑跟暐瀚很用力在救國民黨」，對此黃暐瀚表示「我關心的是台灣，要救的也只會是台灣」，哪個政黨若因自身問題被淘汰，他一點也不在意，國民黨是否重返執政、民進黨會不會被取代下台，並非評論的核心，真正關心的是國家如何變得更強，關鍵在於「執政者穩健得民心，在野黨忠誠監督國家」，透過民主制度每四年檢驗民意流動，有序輪替，才能讓台灣在自由體制下持續進步。黃暐瀚直言，在野黨爭取政權天經地義，「要反綠，請便」，但他強調，反對執政黨不等於反對國家利益，更不該等同於反美日或反軍購，誰說在野黨不能一邊監督政府、一邊維護國家尊嚴與價值？黃暐瀚指出，國民黨若要與對岸交流，前提應同時「親美友日挺軍購」，並呼籲對岸正視中華民國存在，以及台澎金馬2340萬人民的民主自由與權益，若能立場清楚，就無須擔心被抹紅或失分。忠誠的在野黨不是對執政黨忠誠，而是對國家與人民忠誠；穩健的執政黨也不應以掣肘為藉口，人民既然選擇你，就代表把責任交付在你手上，盼政黨良性競爭讓台灣更好。