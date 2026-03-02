我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和參謀長聯席會議主席丹·凱恩將軍（Gen. Dan Caine）在美東時間2日上午8時舉行記者會，這是川普政府高層首次公開談論「史詩狂怒」行動。（圖／美聯社／達志影像）

美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲，伊朗也對中東多國美軍設施報復反擊，多地爆發傷亡。美國國防部長赫格塞斯、參謀長聯席會議主席丹·凱恩2日首度舉行記者會，說明對伊朗的軍事行動。國防部長（又稱戰爭部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）和參謀長聯席會議主席丹·凱恩將軍（Gen. Dan Caine）在美東時間2日上午8時舉行記者會，這是川普政府高層首次公開談論「史詩狂怒」行動。丹·凱恩將軍提供「史詩狂怒」行動的詳細時間表，2月27日下午3時38分，美國中央司令部通過戰爭部長收到了川普的最終指示，川普原話說：「史詩狂怒行動獲得批准。不得中止。祝你們好運。結束（Operation Epic Fury is approved. No aborts. Good luck. Close.）」赫格塞斯表示，「這不是一場所謂的政權更迭戰爭，但政權確實發生了改變，世界也因此變得更好，這場戰爭不是我們挑起的，但在川普總統的領導下，我們正在結束這場戰爭」。他也呼籲伊朗人民，抓住政權更迭的機會，「我們看到很多伊朗民眾渴望改變，現在是他們抓住機會的時候了」。赫格塞斯也說，對伊朗的戰爭與伊拉克戰爭不可相提並論，美國不會再陷入20年前那種泥淖，「這不會是無休止的戰爭，這次行動是一項明確、毀滅性、果斷的任務：摧毀飛彈威脅，摧毀海軍，不使用核武」，伊朗的核野心從去年6月美國襲擊核設施後從未停止，而且必須加以解決。丹凱恩坦言，對伊朗的戰爭不會是一場一夜之間就能結束的戰爭，預計會有更多美軍傷亡，但會一如既往的努力將美方損失降到最低。他也對目前陣亡的四名美軍士兵家屬表示慰問，「我們永遠不會忘記你們」。赫格塞斯表示，目前美國在伊朗沒有地面部隊駐紮，也拒絕透露軍方未來是否會考慮派遣地面部隊。至於川普暗示戰爭可能會持續四至五週，他則拒絕透露會持續多久，「可能會提前，也可能會延遲，我們將按照川普的指示執行我們設定的目標」。丹凱恩說明，對伊朗的空襲使美國掌握局部地區的空中優勢，不僅能加強對美軍部隊的保護，還能使他們繼續在伊朗上空開展行動，「此次部署包括來自各個軍種的數千名軍人、數百架先進的第四代和第五代戰鬥機、數十架加油機、林肯號和福特號航母打擊群及其搭載的航空聯隊、持續的彈藥、燃料和補給，所有這些都得到了指揮控制情報、監視和偵察網絡的支持」，更多美軍部隊正在陸續進入該地區，預計週一將有更多部隊抵達。