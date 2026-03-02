我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 李宗瑞服刑期間投入花燈創作，2026年馬年燈會與獄友合作作品奪下台北燈節燈王，另一件作品「駿馬歡騰慶豐年」也獲台灣燈會甲等肯定。（圖／台北監獄提供）

曾因犯下多起夜店撿屍性侵案，被判刑29年10月定讞、目前仍在服刑的李宗瑞，近年在台北監獄投入花燈創作，2026年馬年燈會再度嶄露頭角。他與獄友共同完成的作品「嬉遊臺北－Chill Taipei」，一舉拿下台北燈節燈王及台灣燈會甲等獎項，作品已於中山堂前展區亮相，引發關注。這件燈王作品由北監花燈製作學習班15名受刑人合力創作，以台北市作為島國首都為發想主軸，融合在地夜景、美食與夜市文化，並結合小說《西遊記》、電影《大話西遊》及遊戲《黑神話：悟空》元素，呈現三藏師徒遊歷台北的奇幻場景，將象山步道、北門、台北101等地標融入設計，最終奪下「大型主題燈座類—社會大專組」特優。除了燈王之外，台北監獄今年共推出5座花燈參賽，其中「『嘉』行傳千古『義』氣秉忠心」與「駿馬歡騰慶豐年」分別獲得台灣燈會優等與甲等；後者由李宗瑞與7名獄友合作完成，以阿里山蒸汽火車及象徵馬年的駿馬為造型，展現自然與人文交織的風貌。李宗瑞自2014年10月入監服刑，原本學習繪畫，後加入花燈班逐漸展現天分，2022年首次參賽即奪燈王。此後歷年燈會都能見到他參與創作的作品，網友甚至笑稱他是「被女人耽誤的花燈高手」。李宗瑞因涉多起性侵與偷拍案震驚社會，2012年到案後入監服刑至今。預計2027年具申請假釋資格，但是否獲准仍屬未知；若順利獲准，未來燈會是否還能見到其作品，也備受外界關注。