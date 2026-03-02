我是廣告 請繼續往下閱讀

全台規模最大的八里污水處理廠在由台北市政府代管29年後，今（2）日正式完成移撥程序。台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜都有出席移交典禮，蔣萬安致詞時特別點名感謝副市長李四川，率領工程局處默默耕耘、不居功，是促成兩市順利接手的重要推手；侯友宜也給出高度肯定，提到李四川曾任新北工務局長與副市長，具備雙北深厚資歷，兩人狂誇獎不在場的台北市副市長李四川。儘管民進黨新北市長參選人蘇巧慧也在典禮現場，但蔣萬安、侯友宜兩人仍輪番大力讚許李四川，過去在台北、新北均有豐富政績，兩位雙北市長在公開場合推崇，展現對李四川行政能力的信任，加強藍營的施政連結。李四川已經向蔣萬安提出辭呈，同時也傳出蔣萬安將在3月10日批准，國民黨將於11日徵召他選新北市長，儘管這場活動李四川沒有出席，藍營雙首長透過一致讚揚，鞏固雙北共同生活圈的合作形象為未來的選戰佈局，市政移撥典禮透出一絲煙硝味，增添不少想像空間。