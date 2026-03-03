蘋果台灣時間2日晚間推出了 iPhone 17e，配置6.1吋螢幕，採用A19 晶片、最新一代數據機系統 C1X，維持單鏡頭，但具備2倍光學品質望遠，提供MagSafe無線充電，除了黑、白之外，這次加入了粉色，同起跳容量從128GB全面翻倍為256GB，價格很佛心的凍漲，維持和上一代相同的起跳價21900元起，預計3 月 4 日開放預購，3 月 11 日起開始供貨。
iPhone 17e高 CP 值：容量翻倍、定價不變
上一代 iPhone 16e，128GB 版本售價為 21,900 元；而全新登場的 iPhone 17e，起始儲存空間直接「翻倍」來到 256GB，定價同樣為 21,900 元起，讓使用者能擁有更多空間容納高解析度照片、4K 影片與 3A 級遊戲。
iPhone 17e最新 A19 晶片加持
iPhone 17e 核心搭載與先進 3 奈米製程的最新一代 A19 晶片，不僅 6 核心 CPU 效能比 iPhone 11 快達 2 倍，升級的神經網路引擎更能完美流暢執行「Apple Intelligence」各項生成式 AI 功能，如即時翻譯、視覺智慧與通話篩選等。此外，配備全新 C1X 行動數據機，連線速度比 iPhone 16e 快達 2 倍，且耗電量降低了 30%，帶來卓越的全天候續航力。
iPhone 17e 維持單鏡頭
相機方面，iPhone 17e 搭載 4800 萬像素融合相機，具備 2 倍光學品質望遠功能，並支援全新一代「人像照片」，讓使用者可以在拍攝後自由調整焦點、模糊背景，如同擁有一部二合一相機。
iPhone 17e MagSafe 回歸
iPhone 17e 這次也加入了實用的「動作」按鈕，一鍵就能開啟手電筒或視覺智慧等最愛功能；充電方面則支援了 MagSafe 與最高 15W 的 Qi2 無線充電，相比上一代 16e 僅支援 7.5W 可說是大躍進。
iPhone 17e超夢幻「嫩粉色」登場
外觀設計上，iPhone 17e 採用輕盈強韌的航太等級鋁金屬，配備 6.1 吋 OLED 超 Retina XDR 顯示器，並用上了「超瓷晶盾 2」面板，抗刮能力比前代大幅提升 3 倍並減少眩光。顏色除了經典的霧面黑色、白色之外，這次更推出了讓少女心噴發的全新「嫩粉色」。
iPhone 17e 台灣上市資訊
顏色： 黑色、白色、全新優美嫩粉色
容量與售價： 256GB／售21900、512GB／售28900元
預購時間： 台灣時間 3 月 4 日晚間9點 15 分起開放預購
開賣時間： 3 月 11 日開始供貨
資料來源：iPhone 17e
