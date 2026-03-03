我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼《劊樂小丑》（上圖）、《罪人》都被《驚聲尖笑6》惡搞。（圖／派拉蒙影片 粉絲專頁）

▲川普倡議白人遭「反向歧視」的種族政策也被電影拿來揶揄。（圖／派拉蒙影片 粉絲專頁）

睽違13年，經典惡搞片《驚聲尖笑》系列推出第六集，派拉蒙影業昨（2）日晚間釋出《驚聲尖笑6》預告片，本集不出所料吐槽多部話題電影，如《窒友梅根》、《驚聲尖叫》、《罪人》等，連美國總統川普也被譏諷一番，「恥度」無上限，影迷笑翻說：「每個畫面都很有既視感！」《驚聲尖笑6》預告片日前搶在《驚聲尖叫7》的戲院片頭首播，昨晚片商在網路上公開正式版本，最新續作中被惡搞的電影，目前已知有《窒友梅根》、《驚聲尖叫》、《月光光新慌慌》、《罪人》、《媽的多重宇宙》、《逃出絕命鎮》、《微笑》、《凶器》、《懼裂》、《絕命終結站 血脈》、《劊樂小丑》等片的名場面。除了賣座電影一個都不放過，許多政治正確的議題也被嘲諷一番，如黑人女性在地鐵上被《驚聲尖叫》鬼臉殺手砍殺，一旁乘客大叫：「天啊！他捅了她一刀！」被害的黑人女子一聽立刻反駁，自己是非二元性別的「ㄊㄚ」，而不是女性的「她」，令人噴飯。此外，川普倡議白人遭「反向歧視」的種族政策也被拿來揶揄，甚至還有小女孩手拿殘肢、性器官飆髒話等極盡諷刺、兒童不宜的畫面，都讓死忠影迷大呼過癮，「我等這個場面等了N年」、「我快笑瘋了」、「真的很敢演！」《驚聲尖笑6》（Scary Movie 6）找回經典原班人馬，重振系列靈魂，本片由導演麥克泰迪斯（Michael Tiddes）執導，韋恩斯兄弟（Wayans Brothers）回歸劇本創作，延續前兩集風格並融入當代元素。回歸的演員包括元老級班底、飾演「辛蒂」的安娜法瑞絲（Anna Faris）及飾演「布蘭達」的蕾吉娜霍爾（Regina Hall），兩人受訪時興奮表示：「迫不及待讓角色重返大銀幕，甚至布蘭達可以再死一次！」電影定檔2026年6月26日全台上映。