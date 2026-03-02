美以2月28日聯手對伊朗發動戰爭，油價飆升，中東局勢引發投資人擔憂。美股2日開盤，道瓊工業指數暴跌543點，跌幅1.1%；標普500指數下跌1.1%，那斯達克指數期貨下跌1.6%。軍工股、石油股大漲，旅遊類股下跌。
截至美東時間上午10時21分，道瓊工業指數下跌123.27點或0.25%，暫報48,854.65點；標普500指數下跌18.04點或0.26%，暫報6,860.84點；那斯達克指數下跌38.65點或0.17%，暫報22,629.56點；費城半導體指數下跌69.69點或0.86%，暫報8,028.68點。
國防類股，諾斯羅普格魯曼公司（Northrop Grumman）在衝突後股價上漲3.94%，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）上漲2.85%、RTX公司上漲3.64%。能源股也出現上漲，埃克森美孚公司（Exxon Mobil）上漲0.74%、雪佛龍公司（Chevron）上漲1.20%。
由於美伊衝突導致求全旅遊大亂，旅遊板塊出現下跌，聯合航空下跌3.39%、美國航空下跌4.27%、達美航空下跌1.87%。萬豪國際集團、希爾頓全球飯店集團以及AirBnb股價下跌，線上預定平台Expedia及Booking Holdings也下跌。
美國財經媒體CNBC報導，在美以聯手襲擊伊朗後，軍工、國防板塊上漲，由於中東衝突恐影響全球原油生產、運輸，多家石油股飆升，油輪股也飆漲。由於投資者湧入全球避險資產，黃金期貨指數上漲2%。
但避險情緒導致多數股票下跌，科技股和銀行股下跌。博通領跌晶片股。亞馬遜和Alphabet股價下跌。摩根士丹利和高盛股價也出現下跌。
