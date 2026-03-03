我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市長盧秀燕預計三月中訪美，精神科醫師沈政男在個人YouTube頻道分析，這將是她競逐2028年大位的關鍵起手式。事實上，盧秀燕早在2024年7月就曾訪問美國，即便當時受颱風干擾行程被迫縮減，仍可看出她早在兩年多前就開始布局。此行在出發前，盧秀燕特別與國民黨黨內立委會餐，針對關稅、軍購等國政議題深入交換意見，展現挑戰總統大位強烈企圖心。針對美中台三方關係，沈政男表示，盧秀燕於訪美前夕提出「友美睦陸」的新口號，試圖在原有的「媽媽市長」親和形象中，逐步建立國家領導人的戰略格局，也讓美方信任她的治理能力與政策立場，向美方及國人證明具備國政論述能力。盧秀燕在邁向2028的道路上，仍須面對國民黨內兩個太陽的矛盾。沈政男指出，盧秀燕雖然具備極高人氣與明星光環，但黨內大權由主席鄭麗文掌握，兩人風格迥異，盧秀燕溫和親民，鄭麗文則較爲剛烈，在初選時程與地方民調安排上，鄭麗文顯得立場強硬。若盧秀燕、鄭麗文之間的溝通協調未能改善，恐成為國民黨應戰2026與2028選舉的隱憂，缺乏黨主席身分也讓盧秀燕在整合全黨戰力上相對受限。盧秀燕除了需強化軍購、外交等具體政策論述外，最大的外部變數則是「藍白合」動向。沈政男強調，隨著柯文哲官司進展，若因判刑確定無法參選，盧秀燕將穩居在野候選人的領先位置；反之，若柯文哲仍具備參選資格，兩人在2028到底如何協調，將是盧秀燕在處理完黨內矛盾與訪美大考後，必須面對的難題。