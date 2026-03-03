我是廣告 請繼續往下閱讀

美國國會「美中經濟與安全審查委員會」（U.S.–China Economic and Security Review Commission）2日舉行「美中水下競逐」聽證會。「美國海軍對美國水下優勢日益增長的威脅的看法」，海軍潛艦部隊司令、塞夫中將（Richard Seif），以及海軍情報局長布魯克斯少將（Mike Brookes）出席作證。賽夫中將指出，美軍潛艦最大的優勢在於「隱蔽性」，但中國正透過大規模投資感測網路、移動式感測器與數據融合技術，構築所謂的「水下長城」（Underwater Great Wall）。這套系統的目標並非追求海域完全透明，而是「縮減隱蔽邊際」。尤其在第一島鏈的戰略瓶頸與關鍵水路，中國透過海床感測與無人載具（UUV）的聯網，大幅提升了美軍潛艦被偵測的機率。這意味著美軍過去如入無人之境的優勢正遭受挑戰，干預衝突的預期成本將顯著提升。隨着水下監視擴張，對海底電纜等基礎設施的潛在威脅也隨之增加，包括俄羅斯商船在波羅的海切斷電纜、台灣也經歷並應對了來自中國類似的灰色地帶海纜威脅。布魯克斯少將指出，中國目前擁有全球最大的潛艦部隊之一，規模超過60艘，包括6艘核動力攻擊潛艦（SSN）、至少2艘核動力巡弋飛彈潛艦（SSGN）、6艘核動力彈道飛彈潛艦（SSBN），以及50多艘傳統柴電潛艦（元級、宋級）。而中國正透過基礎建設投資，將潛艦產能翻倍，並正執行從柴電潛艦轉向「全核動力」建造的關鍵轉型。預計到2035年，中國潛艦部隊將達到80艘，且一半將為核動力。最受關注的是新型「商級三型（Shang III）」核動力巡弋飛彈潛艦（SSGN），配備導流管推進器以降低聲響特徵，並擁有24管垂直發射系統，可發射反艦與陸攻巡弋飛彈，能從水下對美國本土及印太資產構成多面威脅。晉級（Jin-class）SSBN，配備巨浪3（JL-3）彈道飛彈，讓中國能在「第一島鏈內」的受保護堡壘區直接攻擊美國本土正在開發的「041型周級（Type 041）」小型核潛艦，這類平台兼具核動力的持久性與柴電潛艦的經濟性，旨在實現區域巡邏的規模化。美中水下競逐不僅限於軍事，更延伸到資源與地緣政治。布魯克斯少將表示，北京正在「深海採礦」列為國家戰略優先事項，這不僅是為壟斷電動車與國防產業所需的關鍵礦產（如鈷、錳），更是「軍民融合」的隱蔽手段。中國利用在全球海域（包括繞過國際監督與太平洋島國簽署的雙邊協議）的採礦測量，收集大量水文與聲學數據。這些數據能直接優化解放軍的音納效能、繪製潛艦導航圖，並協助感測器與水下武器的布署。採礦船所使用的遙控無人載具（ROV），更能隨時轉化為干擾海底電纜的戰略工具。賽夫向國會提出六大行動方針，強調美軍不能再假設環境不變，必須建立「有韌性的感測網路」，並將無人水下系統（UUV）視為未來部隊的核心，而非利基工具。他也呼籲與日、韓、澳、菲等印太盟友，達成更深層的「互換性」，利用地理優勢共同監控關鍵航道。這不僅是技術的結合，更是要透過前沿部署與情資共享，確保中國領導階層不會對美軍的干預意願產生誤判。