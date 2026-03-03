蘋果昨（2）晚宣布推出全新 iPad Air，這次升級換上更強悍的 M4 晶片，記憶體更增 50% 來到 12GB，同時支援 Wi-Fi 7 規格。全新 iPad Air 提供 11 吋與 13 吋兩種尺寸選擇，起始容量升級為 128GB，11 吋售價維持19900元起，台灣尚未公布訂購時間。
新款 iPad Air 最大亮點在於直升 M4 晶片，配備 8 核心 CPU 與 9 核心 GPU，效能比搭載 M3 的前代最高提升 30%，若與 M1 版本相比，速度更快上 2.3 倍。此外，為了迎戰 AI 浪潮，蘋果將設備的統一系統記憶體提升至 12GB，記憶體頻寬來到 120GB/s，速度比 M1 快 3 倍的 16 核心神經網路引擎，讓這台 iPad Air 能流暢運行 Apple Intelligence 以及各類裝置端 AI 應用程式。
前鏡頭移至橫向邊緣
在連線能力上，新款 iPad Air 首度採用 Apple 設計的 N1 無線網路晶片，正式支援 Wi-Fi 7 與藍牙 6。行動網路版則換上全新 C1X 數據機系統，不僅效能提升最高快 50%，還能降低最多 30% 功耗，並支援便利的 eSIM 。 另外，前置 1200 萬像素「人物居中」相機終於移至橫向邊緣，讓視訊會議時的視線角度更為自然，13 吋機型還提供更出色的橫向立體聲揚聲器音質。
全面支援 Apple Pencil Pro 與巧控鍵盤
新款 iPad Air 支援最新推出的 Apple Pencil Pro，使用者可透過雙指按壓、側轉等手勢進行創作，同時也相容平價版的 Apple Pencil (USB-C)。專屬的巧控鍵盤則內建觸控式軌跡板，並新增 14 鍵功能列，讓使用者能直接調整螢幕亮度與音量，操作體驗更為全面。
上市資訊與售價
顏色：藍色、紫色、星光色和太空灰色四款外觀
容量：128GB、256GB、512GB 及 1TB 四種選擇
售價：
11 吋 iPad Air Wi-Fi 版售價 19900 元起；Wi-Fi + 行動網路版售價 24900 元起，11 吋巧控鍵盤售價 9490 元。
13 吋 iPad Air Wi-Fi 版售價 26900 元起；Wi-Fi + 行動網路版售價 31900 元起，13 吋巧控鍵盤售價 9890 元
開賣：台灣並未在首波開賣名單中，確切訂購時間有待日後公布。
資料來源：蘋果
