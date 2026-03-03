我是廣告 請繼續往下閱讀

美國國會「美中經濟與安全審查委員會」（U.S.–China Economic and Security Review Commission）2日舉行「美中海底競逐」聽證會。「中國的戰略和不斷增強的水下能力」小組討論，美國海軍退役少將斯圖德曼（Michael Studeman）、賓州大學「佩里世界之家 」主任霍洛維茨（Michael Horowitz）出席作證。斯圖德曼曾在美軍情報體系服役35年。他指出美國必須理解習近平是中國首位「海洋政治家」，中國已發展為全方位的「海洋強權（Maritime Power）」，北京擁有全球規模最大的海軍、海警、海上民兵、科學考察船隊，並掌握全球最多的港口經營權。習近平將水下領域視為與太空、極地同等重要的「無價邊疆」，旨在透過控制全球海洋節點，獲取技術與經濟的絕對優勢。斯圖德曼也指出，中俄在水下機器人、通訊與感測網路的合作已常態化。俄羅斯對中國「商級」、「晉級」潛艦提供幫助，外界懷疑中國最新的095型與096型潛艦在靜音與推進技術上也得到了俄羅斯的直接或間接協助。2025年中俄在東海進行了首次聯合潛艦巡邏，且疑似在波羅的海合作破壞海底電纜。斯圖德曼續指，在未來十年內，美國必須準備應對中國核動力攻擊潛艦（SSN/SSGN）將其作業範圍擴大至美國本土水域，而不僅僅是關島或夏威夷，甚至可能到達美國西岸。中國正在研發耐冰型潛艦，未來可能在北極甚至北大西洋執行巡邏，也可能效仿俄羅斯，利用水下部隊對美國本土進行核巡弋飛彈威懾，北極擴張、不對稱手段也須警戒。斯圖德曼也指出，中國的核心準則是「多域精確戰術」，美國需要防範6項戰術：「中遠海運（COSCO）商船」在關鍵航道或美國港口附近投放海床感測器或水雷、「海上民兵與漁船」在美國岸邊部署無人平台、「休眠小組」利用商用無人機對美國海軍基地進行偵察或破壞、「切斷電纜」破壞美國海底電纜或聲波監聽系統（SOSUS）、「遠程投放」開發能從遠程發射魚雷或水下效應器的彈道飛彈。斯圖德曼也對美國提出6項建議，「強化海洋工業基礎」加速維吉尼亞及、哥輪比亞及潛艦建造，並並建立大規模無人系統生產基地；在地緣政治關鍵區域預置無人載具、感測器與水下充電站；開發水下軍火庫船，研發可潛水的飛彈駁船，提供生存力強的遠程火力；海底基礎設施安全倡議，建立公私合作機制保護海底電纜與能源管道，並組建跨國電纜修復船隊；加強反情報，嚴防中國透過學術或商業途徑收割美國的海事知識產權，建立數位孿生（Digital Twins）系統以模擬敵方系統風險；防衛本土，加強對商船、漁船等民用船隻在美國戰略航道異常行為的監控。