兩隊互有攻勢卻始終無法突破防線，門將關鍵撲救與後防補位成為焦點，正規時間90分鐘結束仍以0:0平手，比賽被迫進入加時賽。

▲柏文健康事業主辦健身工廠盃少年足球菁英賽，長期致力於台灣足球與基層體育發展不遺餘力。(圖/健身工廠盃提供)

比賽結果:

為期四天的2026健身工廠盃少年足球菁英賽正式圓滿落幕，壓軸登場的U16冠軍戰，更將賽事氣氛推向最高潮。U16決賽由Attackers FC對上勁旅台中Futuro，雙方在場上展現成熟戰術執行與嚴密防守。開賽後節奏緊湊，中場對抗激烈，攻防轉換迅速。Attackers FC多次利用邊路突破與快速反擊製造威脅，台中Futuro則透過穩定控球與層層推進尋求破門機會。加時階段體能消耗更顯關鍵，台中Futuro把握一次前場界外球機會，在禁區內成功破門，攻入全場唯一進球。落後的Attackers FC持續壓上反攻，試圖扳平比分，但對手防守紀律嚴密、站位完整，未再給予太多空間。終場哨聲響起，Attackers FC U16以一球之差飲恨，雖未能捧盃，卻在決賽舞台上展現不輸頂級對手的實力與韌性。回顧四天賽程，從分組賽的激烈競逐，到淘汰賽的逆轉與驚奇晉級，健身工廠盃不僅呈現高水準對抗，更讓外界看見台灣青訓的深度與潛力。多支球隊在高壓環境下展現成熟戰術素養與團隊默契，也讓賽事成為觀察未來之星的重要平台。柏文健康事業主辦六年健身工廠盃少年足球菁英賽，長期致力於台灣足球與基層體育發展不遺餘力。透過持續投入資源與打造穩定競賽舞台，健身工廠盃已逐步成為國內青少年足球重要指標賽事。隨著四天賽程畫下句點，獎盃各有歸屬，但對年輕球員而言，屬於台灣足球的新世代力量，正持續茁壯。冠軍:TFA 米蘭旗艦隊亞軍:BSFLC季軍:足夢蜻蜓冠軍:巴格浪亞軍:桃園天空豹季軍:SAMURAI冠軍:花蓮縣北埔國小亞軍:大將FC季軍:高雄Attackers FC U10冠軍:夢幻光芒亞軍:中市國安季軍:MFA冠軍:小不老足球俱樂部亞軍:樂活鷹季軍:中市國安冠軍:Wings Plus亞軍:小不老足球俱樂部季軍:銀河射手冠軍:樂活豹亞軍:新北蘆洲季軍:足夢 D-Team冠軍:台中FUTURO亞軍:高雄Attackers FC季軍:陽信台北競技俱樂部