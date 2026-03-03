我是廣告 請繼續往下閱讀

美國國會「美中經濟與安全審查委員會」（U.S.–China Economic and Security Review Commission）2日舉行「美中水下競逐」聽證會。前立委、現任哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員許毓仁（Jason Hsu）出席發言。許毓仁表示，海底光纖電纜是現代全球經濟的脊樑，承載約97%至99%的跨洲網路流量，支持金融交易、軍事通訊及雲端運算。全球約有597條電纜，總長130萬公里。儘管大眾認為世界已進入無線衛星時代，但事實上，幾乎所有國際數據都流經海床上的細小光纖。北京正積極擴張此市場份額。中國華海通信（原華為海洋）是全球第四大且成長最快的電纜建造商，已在78個國家完成100多個項目。許毓仁指出，在數位絲綢之路倡議下，北京目標奪取全球60%的光纖市場，目前進度已過半。與半導體不同，中國擁有自主建造與部署海底電纜的所有技術。若任由中國主導，北京將能進行監視、攔截數據或蓄意中斷網路。許毓仁也提到，台灣僅透過24條電纜與全球連接，包括14條國際電纜與10條島內電纜，登陸站集中在新北市與高雄市。台灣半導體產業高度依賴穩定連接進行設計文件傳輸與製造監督，任何中斷都將癱瘓金融市場並切斷關鍵軍事通訊。Mercatus 中心的一項研究估計，僅台灣數位通訊的中斷就會給島內經濟造成每天約 5500 萬美元或每月 16.9 億美元的損失。此外，許也說，除了地緣政治威脅，台灣還面臨地震與颱風等自然風險。2006年恆春地震曾切斷11條電纜中的8條，導致通訊中斷數週。2023年馬祖電纜被切斷12次，維修費用高達9640萬新台幣，且修復過程受氣候與維修船時程限制，極易受到持續性干擾。對於台灣現有的替代方案，許毓仁分析，低軌衛星（LEO）是緊急情況下最可行的替代方案，但衛星無法完全取代電纜。海底電纜為台灣提供超過100Tbps的頻寬，而衛星系統僅能提供極小部分，僅能確保政府、軍事與金融的核心運作。他也直言，SpaceX的Starlink目前對台灣而言並非可行選項，原因包括台灣法律對外資所有權的限制，以及執行長馬斯克在中國的商業利益導致的妥協風險。中國研究人員已得出結論，對台灣規模的區域進行衛星干擾在技術上是可行的。因此，台灣正投資12.3億美元發展自主衛星，並與OneWeb及亞馬遜Project Kuiper合作，推動多元化的衛星通訊韌性。