美國國會「美中經濟與安全審查委員會」（U.S.–China Economic and Security Review Commission）2日舉行「美中水下競逐」聽證會。前立委、現任哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員許毓仁（Jason Hsu）出席發言。許毓仁表示，海底光纖電纜是現代全球經濟的脊樑，承載約97%至99%的跨洲網路流量，支持金融交易、軍事通訊及雲端運算。北京正積極擴張此市場份額。中國華海通信（原華為海洋）是全球第四大且成長最快的電纜建造商，北京目標奪取全球60%的光纖市場，目前進度已過半。與半導體不同，中國擁有自主建造與部署海底電纜的所有技術。若任由中國主導，北京將能進行監視、攔截數據或蓄意中斷網路。許毓仁也提到，台灣僅透過24條電纜與全球連接，包括14條國際電纜與10條島內電纜，台灣半導體產業高度依賴穩定連接進行設計文件傳輸與製造監督，任何中斷都將癱瘓金融市場並切斷關鍵軍事通訊。許毓仁指出，中國已蓄意將台灣的海底電纜視為其不斷擴張的灰色地帶戰爭工具箱之一，自2023年起明顯升級。這符合其三戰策略（心理戰、輿論戰、法律戰），旨在不觸發傳統軍事反應的情況下磨損台灣韌性。2023年2月，兩條連接馬祖的電纜先後被中國漁船與貨船切斷，導致1.4萬名居民在50天內僅能依賴微波備援系統。2025年1月至2月，台灣又發生4起破壞事件。許毓仁指出，這些操作具有高度一致性：使用懸掛外國國旗但由中國籍船員操作的民用船隻，利用拖錨或拖網具破壞電纜而非使用炸藥，以規避責任。許毓仁也舉例，「宏泰58號」（Hongtai 58）先前曾以「宏泰168號」與「金龍389號」名義營運，並在安道爾、坦尚尼亞及多哥的海事註冊間切換。這種系統性的身分操弄顯示北京正處心積慮地隱匿所有權、規避責任，並為灰色地帶行動建立一個彈性的「海上影武者」網路。許毓仁補充，這種破壞利用了歸因挑戰（Attribution Challenge），即使證據指向北京，受影響國家也難以證明其意圖以證明升級反應的合理性。破壞行為精準鎖定冗餘度較低的離島電纜，顯示破壞者擁有詳細的航路知識。此外，這種心理壓制旨在向台灣民眾展示政府無法保護其免受孤立，削弱社會凝聚力與政治意志。許毓仁也說，這些破壞行動必須放在中國對台更大規模軍事壓力的脈絡下理解，2018年至2025年中期，解放軍在台灣海峽及周邊進行了至少12次軍事演習，規模與頻率逐年增加，電纜破壞並非孤立發生，它是涵蓋軍事、經濟、外交與情報領域綜合脅迫行動的一環。此外，許毓仁也指出中俄合作破壞海底電纜的證據，2024年底至2025年初，一艘由俄羅斯營運的船隻在台灣枋山電纜登陸站附近進行了長達四週的異常航行。同時，歐洲波羅的海也發生類似事件，中國船隻Yi Peng 3在俄羅斯情報機構指示下切斷了連接芬蘭、德國、瑞典與立陶宛的電纜。這種中俄灰色地帶軸心顯示兩國正分享戰術與情報，將水下威脅轉化為對美及盟友利益的綜合挑戰。許毓仁表示，除了民用船隻的非法操作，中國正研發專用於軍事衝突的大規模斷纜技術，「從即興式的拖錨破壞，邁向系統化的戰時能力」解放軍相關機構已申請多項專利，包括深海光纜剪斷與回收裝置。2025年初，中國推出新型斷纜船，配備能在4000公尺深處切斷強化護套的鑽石塗層研磨輪。這些原本用於深海採礦的技術，為北京提供了戰略破壞的偽裝與能力。許毓仁指出，解放軍海軍不需要切斷台灣所有的電纜；透過切斷巴士海峽附近的僅三組關鍵電纜群，解放軍理論上就能減少台灣99%的頻寬。預計解放軍將在入侵前切斷台灣周邊的海底電纜，以摧毀島內的通訊。如果中國成功切斷所有電纜，將癱瘓政府與軍事通訊，並在公眾中引發大規模恐慌。