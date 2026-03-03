我是廣告 請繼續往下閱讀

美國國會2日舉行「美中水下競逐」聽證會，國會議員關注中國破壞台灣海底電纜的灰色作戰及電纜修復期等問題。前立委哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員許毓仁（Jason Hsu）作證回應。美國國會「美中經濟與安全審查委員會」（U.S.–China Economic and Security Review Commission）2日舉行「美中水下競逐」聽證會。前立委、現任哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員許毓仁（Jason Hsu）出席發言。多位美方委員展現對海纜受損的高度警戒，有議員特別針對「修復時效」提出質詢，認為在衝突爆發初期，現行的修復速度遠遠不足以應對。美方也高度關注中國是否具備精準鎖定美方科技資產（如 Google、Apple 專用海纜）的能力，並探討除了軍事干預外，如何透過制裁或國際法框架改革，建立一套「非軍事威懾」機制，以反制中國在南海及台海的行政干預。許毓仁表示，最強大的威懾手段是區域盟友合作進行早期預警共享，特別是針對中國實施破壞活動發出訊號，中國常利用民兵船在不同海域拖行船錨，對日本、菲律賓等盟友之間也造成混淆，因此開發協調應對機制來處理即時威脅至關重要。許毓仁指出，目前的關鍵情況之一在於全球海纜的管轄權，現行公約是在1884年針對電報線設計簽訂，現在已是光纖電纜時代，因此需要重新啟動對話。台灣周邊海纜地圖現狀也面臨著管理權由中方控制，或是由中、台、韓、日等方共同參與的問題。對於中方是否能鎖定關鍵電纜進行破壞，許毓仁指出，目前全球大約有 500 組海纜系統，但僅有 23 艘維修船在運作。且維修期通常需要45到60天，這種持續性的小額成本投入，最終會演變成相關國家處理電纜損毀與維修的沉重負擔。而中國也特別鎖定連接台灣與菲律賓的三條主要海纜，以及另一條連接台灣、香港與加州的電纜。這些電纜對於從東南亞、東亞連接到北美的網路流量至關重要，「只要維修過程持續緩慢，這種干擾就能被無限期延長並持續下去」。他也提到，台灣目前有四條電纜被切斷後至今尚未修復，正是美商Google、亞馬遜（Amazon）、特斯拉（Tesla）與蘋果（Apple）所使用。許毓仁強調，真正的應對之道是開發一套空、海、陸全面的整合通訊系統。由於目前的備援系統僅能處理海纜傳輸量的5%，關鍵在於加固這些設施，並建立一個區域協調聯盟的巡邏系統，以便在那些偽裝成民兵船、漁船或貨船的船隻出現可疑行為時，能立即識別。許毓仁也強調，目前國際法只有船籍國擁有管轄權，因此迫切需要翻修制裁系統與懲罰機制，以懲處「權宜輪」。美國議員也直言，電纜修復即使減半到25天，在現在現代戰爭初期幾乎是「永遠」。許毓仁說明，想要修復所有受損電纜並不可能，因此第一優先是那些連接全球流量的關鍵海纜。他也認為，需要更強大的公私夥伴關係（PPP）來激勵私營部門投入。日本民營電信巨頭擁有海纜維修船，台灣的電信公司也能自行建造或與盟友共享修復量能。且將數據備份在安全的雲端空間並發展冗餘系統，是下一個必要的補救措施。許毓仁直言，中國只需要只需切斷三組關鍵海纜群組，就能讓全島陷入完全黑暗。為了維持關鍵的軍事指揮管制及政府基本運作，至少要有30%到35%的流量能正常運作，第一階段應專注於確保這些數據的可用性。在未來3到5年內，台灣必須擁有至少一艘專屬的海纜維修船，這不僅關乎台灣，也涉及南海及周邊海域的安全。