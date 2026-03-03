我是廣告 請繼續往下閱讀

現在還有大紅包100萬37組、小紅包10萬89組，最後一期加碼中獎是最爽的，因為低於這些組數，獎金就會均分暴增」。

▲大樂透春節加碼最終回，有網友討論元宵節最後一期中獎的才是正港幸運兒，因為有機會可以均分剩餘組數所有獎金。（圖/記者張嘉哲攝）

元宵節中大樂透最爽！「隱藏規則」獎金大暴增

而台彩每次的加碼喊出的獎金「一定會全數發出」而不是回收，只是差別在於「最後一期中獎人均分」還是「納入下期大樂透頭獎」。

▲大樂透加碼有隱藏規則，其中一樣就是最後一期中獎者有機會「均分剩餘獎金」，導致獎金大暴增的情況出現。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

幸運中獎大紅包的注數要是低於37注，每注可以得到的錢就不只100萬元；小紅包也是同理，中獎注數低於89組的話，每注可以分到的錢也不只10萬元

大樂透2025年加碼狀況一次看！2次均分、1次納入下次頭獎

當天春節大紅包開出36注，其中有24組號碼為1注獨得，每注獲得230萬10344元；有4組由2注均分，每注獲得115萬5172元；小紅包則是開出42組，34組為1注獨得，每注獎金40萬7142元；有7組由2注均分，每注各得20萬3571元，

▲去年大樂透春節加碼最後一期採取均分獎金模式，獨得100萬的中獎注獎金變成230萬10344元；均分注每注也可以獲得115萬5172元，都比前19期獎金還高！（圖／記者賴禹妡攝）

台彩今年很可能春節還是走均分模式，但實際結果還是要等今晚10點派彩結果為主

台彩春節加碼獎金今（3）日元宵節來到最後一天，大樂透已經連續開獎第20天，全台灣不少幸運兒開心抱回100萬、10萬元獎金。然而就有網友討論「大樂透元宵節最後一期啦！沒有意外應該也是加碼最後一天獎金會全部送出，最後一期中獎是最爽的，因為獎金會均分！」貼文引起迴響。由於通常台彩不管在什麼節日加碼時，開到最後一期都會把獎金全部發出去，等於只要中獎人低於剩餘組數，就會大暴增！不少彩迷都表示該政策非常的棒。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「元宵節台彩春節加碼最後一天囉！要玩賓果的要快，大樂透沒有意外應該也是加碼最後一天獎金會全部送出去，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「原來最後一期會均分完全不知道，中最後一期的人才是真正的幸運兒！」而彩迷們討論的這項加碼「隱藏規則」，就是台彩大樂透常常會在每年有三次加碼，包括春節、端午節以及中秋節，除了正彩之外，會有紅包玩法，通常都是100萬、10萬的大小紅包等，也就是說以今年的春節加碼來看，根據台彩3月2日最新派彩結果顯示，大紅包100萬37組、小紅包10萬89組，如果是走「最後一期中獎注數均分」路線，那麼今晚元宵節開獎，，按照春節這幾天的平均開出組數，若台彩走均分方案，最後一期幸運中獎的人獎金將大暴增。記者實際查詢去年大樂透三大節日加碼紅包狀況，2025年2月12日為春節加碼最終日，當時春節大紅包還剩下67組、小紅包還有171組，台彩宣布當天中獎者均分所有獎金，不論是獨得還是均分的中獎注，獎金都比前19期的還要多很多。另外端午節加碼，紅包100萬最終3組沒開出，300萬獎金當時納入下期大樂透頭獎中；中秋節則是在最後一期剩餘5組100萬紅包，開出3注，每注可以分得166萬元。如果按照去年模式來看，，如果你也想試試手氣的話，今晚是最後加碼機會！