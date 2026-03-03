我是廣告 請繼續往下閱讀

元宵節鋒面攪局！今起全台雨下2天「週四天氣才好轉」

天鋒面雨帶由北而南通過，為各地帶來對流性陣雨，有較大雨勢，各地氣溫下降，北台灣明顯轉涼，越晚天氣越冷。

週三鋒面南移至巴士海峽，各地有局部降雨的機率，雨勢減緩仍偏涼

▲元宵節鋒面來襲，全台雨下2天，到週四才會開始趨緩。（圖/中央氣象署提供）

元宵節降10度越晚越冷！嘉義台灣燈會開幕天氣出爐

今晚到週三清晨最冷，中部以北、東北部低溫15至16度，南部、花東17至19度，跟前一天高溫相比最大可以達到10度的降幅

▲元宵節鋒面攪局，氣溫大幅度下降10度且越晚越冷，民眾要注意保暖。（圖/中央氣象署提供）

嘉義縣台灣燈會會場今晚天氣陰，有時有短暫雨，天氣越晚越涼，留意路面溼滑，行車用路注意安全。溫度大約是16度至18度、降雨機率為40%至50%