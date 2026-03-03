元宵節鋒面來襲！氣象專家吳德榮表示，今（3）日鋒面雨帶由北而南通過，為各地帶來對流性陣雨，有較大雨勢，各地氣溫下降，高溫相差到10度明顯轉涼。而今天晚上也台灣燈會的開燈典禮，中央氣象署表示，嘉義縣降雨機率約40%至50%，民眾外出賞燈要記得攜帶雨具，這波鋒面全台雨勢將延續2天，到週四才會開始趨緩，天氣開始好轉。
元宵節鋒面攪局！今起全台雨下2天「週四天氣才好轉」
吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」指出，今天鋒面雨帶由北而南通過，為各地帶來對流性陣雨，有較大雨勢，各地氣溫下降，北台灣明顯轉涼，越晚天氣越冷。今天各地氣溫，北部13至18度、中部15至25度、南部20至29度、東部15至26度。
吳德榮提到，週三鋒面南移至巴士海峽，各地有局部降雨的機率，雨勢減緩仍偏涼；週四鋒面雨帶減弱，天氣略好轉，南部及東半部仍有局部短暫降雨的機率，氣溫回升；到了週五東北季風增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降；不過週六、週日乾空氣南下，天氣轉晴、早晚偏冷。
元宵節降10度越晚越冷！嘉義台灣燈會開幕天氣出爐
氣象署表示，今天全台各地都會有短暫陣雨，西半部的雨勢可能會更大一些，東北季風增強，有機會達到冷氣團，今晚到週三清晨最冷，中部以北、東北部低溫15至16度，南部、花東17至19度，跟前一天高溫相比最大可以達到10度的降幅；週三華南雲雨區東移，各地仍然有些雨，但雨勢比較局部短暫，北部高溫稍回升到19至20度。
至於今天剛好遇到嘉義台灣燈會開燈典禮，氣象署說，嘉義縣台灣燈會會場今晚天氣陰，有時有短暫雨，天氣越晚越涼，留意路面溼滑，行車用路注意安全。溫度大約是16度至18度、降雨機率為40%至50%，今天要前往會場賞燈的民眾，要注意保暖以及雨具攜帶！
資料來源：洩天機教室、中央氣象署
